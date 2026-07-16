Lâm Đồng khẩn trương gia cố các tuyến cửa ngõ đến trung tâm Đà Lạt

Phố núi Đà Lạt - trung tâm tỉnh Lâm Đồng đang được khẩn trương gia cố các tuyến đường cửa ngõ để phòng tránh sự cố, nguy cơ sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn, kết nối giao thông trong mùa mưa bão đang vào cao điểm như hiện nay.

Gia cố đèo cửa ngõ Đà Lạt

Những ngày qua, các đơn vị thi công đang tích cực huy động nhân lực, vật lực để thi công, gia cố bờ taluy có nguy cơ cao bị sạt lở trên tuyến đèo Prenn - cửa ngõ chính vào trung tâm Đà Lạt.

Bờ taluy đất có chiều cao hàng chục mét, kéo dài vài trăm mét theo mặt đường (đoạn từ cầu Đatanla đến gần Khu du lịch thác Datanla), rất dễ bị trượt lở nếu trời mưa kéo dài. Do đó, cơ quan chức năng đã chủ động triển khai phương án, gia cố đoạn taluy nêu trên.

Ông Lê Kim Diện, đại diện đơn vị thi công cho biết do bờ taluy cao, khối lượng đất đá nhiều nên các lực lượng đang triển khai hạ tải theo hình bậc thang. Đồng thời kết hợp xử lý các khối đá mồ côi nằm chênh vênh trên bờ taluy đến vị trí khác.

Dự kiến việc thi công xử lý nguy cơ trên bờ taluy kéo dài khoảng 3-4 ngày sẽ hoàn thiện nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Tương tự, trên các tuyến cửa ngõ khác của Đà Lạt như đèo Mimosa, đèo D’Ran (thuộc Quốc lộ 20), đèo Tà Nung (Tỉnh lộ 725) cũng được các đơn vị triển khai những hạng mục xử lý sạt lở taluy ngay trước mùa mưa 2026.

Đến nay phần lớn công trình đã hoàn thiện, còn tại một số vị trí đang tiếp tục được các đơn vị hoàn tất công đoạn cuối nhằm đảm bảo an toàn trước cao điểm mùa mưa bão trong tháng 8-9 tới đây.

Theo ông Hoàng Văn Nam ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, ông thường xuyên di chuyển qua đèo Prenn và các tuyến cửa ngõ của Đà Lạt nên thấy khá bất an khi vào mùa mưa với nỗi lo sạt lở đất đá, cây gãy đổ.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tiến hành gia cố các điểm xung yếu, ông thấy khá yên tâm và rất ủng hộ vì sẽ giúp an toàn cho các phương tiện khi lưu thông, nhất là khi cao điểm mưa bão đang đến gần.

Chủ động phòng chống sạt lở

Trung tâm tỉnh Lâm Đồng có nhiều tuyến đường cửa ngõ khác nhau, giúp kết nối Đà Lạt với những địa phương khu vực lân cận. Trong đó, các đèo Prenn, Mimosa, Sacom là cửa ngõ hướng về phía Nam của Đà Lạt.

Đơn vị thi công gia cố các bờ taluy dương rất cao trên tuyến ĐT722 mới thông xe kỹ thuật, mở ra mạch giao thông phía Đông Bắc, kết nối Đà Lạt-Đam Rông-Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Đèo Tà Nung hướng về phía Tây, kết nối với Đắk Lắk; đèo D’Ran mở hướng về phía Đông, kết nối với Ninh Thuận cũ; cửa ngõ phía Bắc của Đà Lạt có tuyến Quốc lộ 27C với đèo Khánh Lê kết nối Nha Trang, đường ĐT722 mới thông tuyến giúp hình thành mạch giao thông Đà Lạt với Buôn Mê Thuột.

Dù có vai trò quan trọng trong việc giao thương, phát triển kinh tế, kết nối du lịch nhưng đặc điểm chung của những tuyến cửa ngõ này là đèo dốc quanh co, dễ sạt lở vào mùa mưa hàng năm, kéo dài từ khoảng tháng 5-10. Nhất là những vị trí có bờ taluy cao, những đoạn đường mới, nền địa chất chưa ổn định sau thi công.

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4, tuyến đường ĐT722 vừa thông xe đã giúp địa phương có con đường gần nhất kết nối đến cửa ngõ phía Đông Bắc của Đà Lạt. Đồng thời hình thành mạch giao thông Đà Lạt-Đam Rông-Buôn Mê Thuột rất thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, khi bắt đầu cao điểm mùa mưa, nguy cơ sạt lở trên tuyến đường mới hoàn thiện này là rất lớn nên địa phương đã chủ động phối hợp với đơn vị chức năng khảo sát các vị trí, bờ taluy cao có nguy cơ trượt lở trong mùa mưa. Qua đó, nhằm chuẩn bị các phương án khắc phục sự cố, phân luồng, điều tiết phù hợp khi có sự cố xảy ra trong thời gian tới.

Công trình cầu cạn Xuân Hương khắc phục đoạn đường đèo Mimosa (quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương-Đà Lạt) bị trượt lở hoàn toàn trong mùa mưa năm 2025 hiện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Cũng nhằm chủ động ứng phó các nguy cơ sạt trượt trong mùa mưa, từ đầu tháng 6/2026, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn công trình giao thông trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt lưu ý các đơn vị chủ động cảnh báo, chuẩn bị giải pháp xử lý, phân luồng giao thông tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên các tuyến đường huyết mạch qua địa bàn.

Ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, về phía Sở Xây dựng cũng đang tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất thi công khắc phục sạt lở còn dang dở như đèo Gia Bắc, đèo D’Ran, Quốc lộ 28B trước đỉnh điểm mùa mưa bão năm nay.

Đồng thời, Sở Xây dựng phân công các lãnh đạo phụ trách từng tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra bất ngờ, qua đó nhằm đảm bảo lưu thông, an toàn cho các phương tiện trong mùa mưa lũ năm nay.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trước mùa mưa năm 2026, tỉnh Lâm Đồng hiện có 505 địa điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai, cụ thể gồm 127 khu vực có nguy cơ ngập lụt và 378 khu vực có nguy cơ lún sụt, sạt lở đất đá.

Dù nhiều vị trí, khu vực đã được xử lý, gia cố nhưng áp lực về đảm bảo hạ tầng giao thông trong mùa mưa bão vẫn rất lớn, nhất là diễn biến thời tiết khó lường như giai đoạn hiện nay./.

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