Đưa kỹ thuật tim mạch chuyên sâu về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Chiều 16/7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã triển khai thành công kỹ thuật tim mạch chuyên sâu tại cơ sở Ninh Bình thông qua ca can thiệp bít ống động mạch cho bệnh nhi 7 tuổi mắc tim bẩm sinh.

Thành công của ca can thiệp không chỉ giúp bệnh nhi có cơ hội phát triển khỏe mạnh mà còn cho thấy các kỹ thuật chuyên sâu của tuyến Trung ương đang từng bước được triển khai hiệu quả tại địa phương, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.

Bệnh nhi V.T.P. (7 tuổi) nhập viện với chẩn đoán còn ống động mạch (PDA) kích thước trung bình đến lớn, khoảng 5,7-6 mm.

Đây là bệnh tim bẩm sinh có thể gây quá tải cho hệ tuần hoàn và hô hấp, khiến trẻ chậm phát triển, suy tim, tăng áp động mạch phổi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống nếu không được điều trị kịp thời.

Ca can thiệp được thực hiện bằng kỹ thuật bít ống động mạch qua đường ống thông - kỹ thuật mà Bệnh viện Bạch Mai đã làm chủ và triển khai thường quy trong nhiều năm.

Theo Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng khoa Tim bẩm sinh và Bệnh tim cấu trúc, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, ý nghĩa của ca bệnh không nằm ở độ phức tạp của kỹ thuật mà ở việc quy trình điều trị chuẩn đã được tổ chức, vận hành thành công ngay tại một cơ sở mới.

Điều này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, không còn phải vất vả di chuyển lên tuyến Trung ương để điều trị.

Để bảo đảm an toàn cho người bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai cơ chế "an toàn kép."

Bác sỹ Chuyên khoa II Vũ Hữu Thời, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết, trước can thiệp, bệnh nhi được hội chẩn toàn viện nhằm đánh giá kỹ lưỡng về giải phẫu và huyết động.

Trong và sau thủ thuật, các chuyên khoa Nhi, Tim mạch và Gây mê hồi sức phối hợp chặt chẽ, giám sát liên tục nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, Viện xác định đưa các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu về cơ sở Ninh Bình là nhiệm vụ trọng tâm.

Không chỉ cử các chuyên gia trực tiếp thực hiện kỹ thuật, Viện còn chuyển giao toàn diện quy trình chuyên môn.

Hệ thống trang thiết bị và năng lực phối hợp tại cơ sở Ninh Bình hiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Viện Tim mạch Việt Nam, hướng tới mục tiêu người dân dù điều trị tại Hà Nội hay Ninh Bình đều được hưởng cùng một chất lượng dịch vụ y tế.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu tại cơ sở Ninh Bình là bước đi cụ thể nhằm rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền.

Theo đó, người dân dù điều trị tại cơ sở Hà Nội hay cơ sở Ninh Bình đều được chăm sóc theo cùng một tiêu chuẩn chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai.

Phát triển mô hình phối hợp đa chuyên khoa, quy tụ trí tuệ của các chuyên gia đầu ngành để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho người bệnh là định hướng xuyên suốt của bệnh viện.

Chị M., mẹ của bệnh nhi cho biết, trước đây gia đình nghĩ sẽ phải đưa con lên Hà Nội để can thiệp tim mạch, vừa xa nhà vừa phải chờ đợi. Việc được chính các bác sỹ tuyến Trung ương trực tiếp điều trị ngay tại Ninh Bình giúp gia đình yên tâm hơn, thuận tiện trong việc chăm sóc và giúp trẻ hồi phục nhanh.

Việc triển khai thành công ca can thiệp tim mạch chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp tục khẳng định hiệu quả của quá trình chuyển giao kỹ thuật và xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh đồng bộ trong toàn bệnh viện.

Những kỹ thuật vốn được triển khai thường quy tại tuyến Trung ương đang từng bước được làm chủ tại cơ sở Ninh Bình, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn, giảm gánh nặng đi lại và chi phí điều trị, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương./.

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