Quảng Trị: Kịp thời đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay trên xe taxi

Chiều 16/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các y bác sỹ đã đỡ đẻ kịp thời một sản phụ sinh con trên xe taxi. Sức khỏe của hai mẹ con hiện đều ổn định và đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 15/7, khi các y bác sỹ Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh đang tiến hành cuộc họp giao ban thì nhận được thông tin một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ trên xe taxi khi xe vào gần đến khuôn viên của bệnh viện.

Sản phụ là chị L.T.M.L (sinh năm 1989), trú tại xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu sắp sinh, không kịp di chuyển vào phòng đẻ.

Trước tình huống khẩn cấp, các y bác sỹ Khoa Sản của bệnh viện đã lập tức mang theo các trang thiết bị y tế cần thiết, nhanh chóng tiếp cận chiếc xe taxi đang dừng ở sân bệnh viện.

Tại đây, kíp trực đã khẩn trương thực hiện các chuyên môn cấp cứu sản khoa, hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên băng ghế xe taxi.

Chỉ trong thời gian ngắn, một bé gái nặng 3,2kg đã chào đời an toàn. Kíp trực đã tiến hành cắt rốn, chăm sóc ban đầu cho mẹ và bé, sau đó chuyển cả hai vào Khoa Sản để tiếp tục theo dõi, điều trị./.

Kịp thời cứu sống sản phụ bị băng huyết khi sinh con trên xe khách Việc cứu sống thành công sản phụ là kết quả của sự phối hợp kịp thời giữa tài xế, các lực lượng liên quan và đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện; sức khỏe của sản phụ, em bé ổn định và đã được xuất viện.