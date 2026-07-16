Bệnh viện K phẫu thuật u tuyến mang tai kích thước khổng lồ hơn 10cm

Ngày 16/7, thông tin từ Bệnh viện K cho hay các bác sỹ của bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật u tuyến mang tai kích thước khổng lồ hơn 10cm cho một bệnh nhân.

Mang tâm lý chủ quan, mặc cảm nên dù thấy khối u vùng đầu mặt nhiều năm nay nhưng bà G.T.L (69 tuổi, dân tộc Mông, quê Tuyên Quang) không chủ động thăm khám, điều trị dứt điểm. Nghĩ rằng bệnh tình không quá nghiêm trọng, bà L. chấp nhận sống chung với khối u trên gương mặt dù kích thước khối u lớn, đường kính hơn 10cm.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sỹ Bệnh viện K chẩn đoán người bệnh có khối u lớn vùng tuyến mang tai phải, chưa ghi nhận hạch ngoại vi bất thường. Khối u phát triển trong thời gian dài, khiến vùng góc hàm và cổ bên phải biến dạng rõ, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như cuộc sống thường ngày.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối tổn thương vùng mang tai phải, hướng nhiều đến u đa hình tuyến nước bọt - loại u lành tính thường gặp của tuyến mang tai nhưng có thể phát triển rất lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân nếu không được điều trị kịp thời.

Sau hội chẩn chuyên môn, Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Khoa Ngoại Quán Sứ 2 cùng ekip thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt u tuyến mang tai phải, đồng thời bảo tồn dây thần kinh số VII cho người bệnh.

Theo các bác sỹ, phẫu thuật u tuyến mang tai luôn là một trong những kỹ thuật khó của chuyên ngành ngoại khoa đầu, cổ với thách thức lớn nhât là bảo tồn dây thần kinh mặt - dây thần kinh số 7. Đây là “sợi chỉ đỏ” chi phối hầu hết các cơ biểu cảm của khuôn mặt, giữ vai trò điều khiển các động tác như cười, nói, nhắm mắt và vận động các cơ vùng mặt.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hậu, đa số các khối u tuyến mang tai là u lành tính, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan theo dõi tại nhà. Nếu khối u tiếp tục phát triển sẽ ngày càng gây biến dạng vùng mặt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, ăn uống và giao tiếp. Quan trọng hơn, khi kích thước khối u tăng lên, cuộc phẫu thuật cũng trở nên khó khăn hơn do các cấu trúc giải phẫu bị thay đổi, làm tăng nguy cơ biến chứng và kéo dài thời gian điều trị.

Bệnh nhân L. đã được các bác sỹ phẫu thuật thành công, tiếp tục theo dõi điều trị.

Bác sỹ Hậu khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan, cần chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân, đi khám, điều trị kịp thời ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường của cơ thể./.

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