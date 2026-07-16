Hưng Yên: Nhà đầu tư hiến tặng "cầu Đún BOT" cho nhân dân đi lại miễn phí

Chiều 16/7, tại cầu Đún (thôn Tân Tiến, xã Thần Khê), trước sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền xã, đông đảo người dân, ông Nguyễn Ngọc Riệc ở thôn Tân Tiến đã tự nguyện hiến tặng cây cầu Đún cho bà con hai bên đầu cầu và chính quyền địa phương quản lý, sử dụng với điều kiện không thu phí qua cầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá rất cao và cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Riệc đã đầu tư cầu Đún thay đò, giúp bà con trong vùng đi lại thuận tiện, nay tiếp tục đồng ý với chủ trương của tỉnh bỏ barie thu phí cầu này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức quản lý, sử dụng cây cầu hiệu quả.

Ông Hoàng Công Trọng, Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến (xã Thần Khê) cho biết, bà con rất phấn khởi, cảm ơn nhà đầu tư đã hiến tặng, rỡ bỏ barie cầu Đún để nhân dân đi dễ dàng hơn. Trước đó, phóng viên TTXVN đã có bài viết "Chuyện cầu Đún BOT ở Hưng Yên."

Người dân tháo dỡ barie tại cầu Đún chấm dứt việc thu phí các phương tiện khi đi qua cầu từ 15h ngày 16/7. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Cầu Đún bắc qua sông Tiên Hưng, nối liền xã Thần Khê với xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên). Những người điều khiển xe máy, ôtô qua đây đều từ từ dừng lại, trả cho người đàn ông gác barie này 2.000 đồng hoặc 10.000 đồng.

Có lẽ vậy mà đối với nhiều người dân ở Hưng Yên hiện nay, cầu Đún còn có tên gọi khác là cầu Đún BOT.

Theo tài liệu còn lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân xã Thần Khê, xuất phát từ nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của nhân dân xã Chi Lăng, các xã lân cận của huyện Hưng Hà và nhân dân xã Minh Tân, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình trước đây), từ năm 2004, ông Nguyễn Ngọc Riệc, thôn Tân Tiến mạnh dạn làm đơn xin phép xã Chi Lăng và xã Minh Tân, huyện Đông Hưng (nay là xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) tự bỏ 100% vốn đầu tư xây dựng cầu Đún thay đò Đún phục vụ nhân dân.

Được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, công trình cầu Đún được lập thiết kế, tổng dự toán và xây dựng trong hai năm 2006-2007.

Công trình có tổng vốn đầu tư trên 800 triệu đồng. Cầu Đún có tải trọng tối đa 5 tấn, chiều dài trên 60m, chiều rộng trên 3m, cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép, do Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Thái Bình thi công.

Người dân phấn khởi khi cầu Đún được chủ đầu tư hiến tặng và không thu phí từ chiều 16/7/2026. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Sau khi hoàn thành, ông Riệc có đơn xin phép thu phí phương tiện giao thông qua lại cầu Đún để thu hồi vốn xây dựng cầu. Xã Chi Lăng và Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà cũ đồng ý và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cũ cho phép thu phí, thời gian được phép thu phí cũng như các nghĩa vụ đối với Nhà nước của ông Riệc.

Khi đó, tỉnh Thái Bình cũ đã ban hành khung giá thu phí cụ thể. Ông Riệc và chính quyền xã đã có hợp đồng quản lý, khai thác sử dụng và thu phí cầu Đún, với thời hạn không quá 30 năm...

Đến nay, vẫn còn hơn 10 năm ông Riệc được phép thu phí tại cầu này nhưng với mục đích ngay từ đầu là xây cầu Đún không phải làm kinh tế mà giúp bà con hai bên bờ phần nào đỡ vất vả, giảm rủi ro, nguy hiểm khi qua đò nên nay ông Riệc quyết định tự nguyện hiến tặng cây cầu cho nhân dân đôi bờ và chính quyền địa phương quản lý, sử dụng với điều kiện không thu phí qua cầu.

Nghĩa cử cao đẹp của nhà đầu tư cùng sự vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho người dân đôi bờ sông Tiên Hưng. Cầu Đún từ nay không còn là trạm thu phí, mở ra một trang mới cho sự phát triển kinh tế và thắt chặt tình đoàn kết tại địa phương./.

Chuyện thu phí "cầu Đún BOT" dân sinh ở Hưng Yên Người dân đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư cho hai xã giáp ranh một cây cầu kết nối đảm bảo quy mô, lưu lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu, thương mại của nhân dân hai bên xã Thần Khê-Tiên Hưng.