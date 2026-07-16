Tuyên Quang: Tuyến đường tỉnh 184 đã lưu thông trở lại sau vụ sạt lở

Chiều 16/7, tuyến đường tỉnh 184, đoạn từ xã Phú Linh đi xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã được lưu thông, phục vụ việc đi lại của nhân dân.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tại Km15+900 trên tuyến đường tỉnh 184, khoảng 200 m3 đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường. Khối lượng đá lớn phủ kín mặt đường khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nguyên nhân được xác định do những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, đá tại nhiều tuyến đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Phú Linh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp cùng lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Cùng với đó, đơn vị bảo trì đường bộ đã huy động máy xúc và nhân lực tập trung phá đá, xử lý khối lượng đất đá sạt lở để sớm thông tuyến.

Do đây là tuyến đường độc đạo có nguy cơ tiếp tục sạt lở cao, cán bộ chiến sỹ Công an xã đã kịp thời cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và trực tiếp túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông, kiên quyết không cho người dân đi vào vùng nguy hiểm.

Dự báo trong những ngày tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét còn ở mức cao.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực đèo dốc, taluy cao, ven sông, suối và hồ khi mưa lớn để bảo đảm an toàn.

Đồng thời, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện./.

Lâm Đồng khẩn trương gia cố các tuyến cửa ngõ đến trung tâm Đà Lạt Nhiều hạng mục xử lý taluy, gia cố điểm xung yếu trên các tuyến đèo Prenn, Mimosa, D’Ran, Tà Nung... đang được đẩy nhanh nhằm giảm nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão năm nay.