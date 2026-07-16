Thành phố Hồ Chí Minh số hóa quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Chiều 16/7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, nhằm giúp các địa phương, đơn vị sử dụng thành thạo, sẵn sàng đưa hệ thống vào vận hành chính thức từ đầu tháng Chín.

Công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND năm 2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) và Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết lòng đường, hè phố là không gian công cộng gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Việc cấp phép, quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lâu nay chủ yếu được thực hiện thủ công, hồ sơ phân tán, số liệu giữa các cấp chưa thống nhất, việc theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo còn nhiều khó khăn.

Theo ông An, sau khi thành phố sắp xếp lại đơn vị hành chính, địa bàn quản lý mở rộng, số lượng đầu mối tăng lên nên yêu cầu về một công cụ quản lý thống nhất trở nên cấp thiết. Phần mềm không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn đánh dấu bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang số hóa.

Các trạm đổi pin cho xe máy điện trên vỉa hè tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Hồ sơ được số hóa và lưu vết đầy đủ; quy trình cấp phép được công khai, minh bạch; việc thu, nộp phí vào ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ; số liệu được đồng bộ từ cấp phường, xã, đặc khu đến cấp thành phố.

Hệ thống gồm ứng dụng SAGOPA và phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Ứng dụng SAGOPA hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu vị trí được phép sử dụng trên bản đồ số, nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết, thanh toán phí (nếu có) và nhận kết quả điện tử trên thiết bị di động.

Đối với cơ quan quản lý, phần mềm hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ; giúp lãnh đạo các cấp theo dõi, giám sát quá trình giải quyết. Hệ thống cũng tích hợp chức năng tiếp nhận phản ánh, góp ý của người dân cùng các tiện ích quản trị dữ liệu, đăng tải thông tin và quản lý hệ thống.

Đại diện Tập đoàn VNPT trao đổi về phầm mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Phần mềm đang tiếp tục được hoàn thiện. Thông qua các lớp tập huấn và ý kiến góp ý của địa phương, đơn vị phát triển sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các tính năng phù hợp với thực tế. Dự kiến đầu tháng 9/2026, hệ thống sẽ được vận hành chính thức trên toàn thành phố.

Năm 2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thu hơn 9,63 tỷ đồng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên các tuyến đường do đơn vị quản lý. Năm 2025, số thu đạt gần 5,59 tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt hơn 9,61 tỷ đồng.

Cuối tháng 5/2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Giai đoạn đầu được thực hiện trong 18 tháng từ khi công văn được ban hành, do VNPT Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư và triển khai, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai, đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng trong giai đoạn tiếp theo./.

Phường đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vỉa hè bằng phần mềm Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình, phù hợp với thực tiễn; có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý, từ tiếp nhận, tính toán diện tích, mức phí cho đến dự thảo văn bản.