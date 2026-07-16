Gia Lai thúc đẩy thương mại hoá công nghệ lượng tử phục vụ phát triển

Ngày 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với sự tham dự của đông đảo các phóng viên, nhà báo Trung ương và địa phương.

Theo đó năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cùng Viện Lượng Tử Mở và các đối tác trong nước, quốc tế tổ chức chuỗi sự kiện từ tháng 1-12/2026.

Cụ thể, chuỗi sự kiện có 4 hợp phần chính.

Hợp phần khoa học sẽ lấy Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành và Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) làm hạt nhân, tập trung duy trì chuỗi hội nghị, hội thảo, trường học chuyên đề quốc tế về vật lý lượng tử.

Hợp phần công nghệ lấy Cuộc thi Hackathon quốc tế về Tính toán lượng tử vì Mục tiêu phát triển xã hội - Quantathon Gia Lai 2026 và chuỗi hoạt động trọng tâm về lượng tử năm 2026 là hạt nhân ứng dụng điện toán lượng tử, AI và học máy vào giải quyết các bài toán thực tế về phát triển bền vững như nông nghiệp thông minh, logistics, dự báo thiên tai và an ninh hậu lượng tử; đồng thời tạo không gian trình diễn công nghệ cho công chúng.

Hợp phần Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ hỗ trợ và ươm tạo ý tưởng, dự án, kết quả nghiên cứu lượng tử; hướng tới hình thành hệ sinh thái startup công nghệ lượng tử tại Gia Lai, trong đó Quantathon là cơ chế phát hiện ý tưởng, nhóm tài năng và bài toán ứng dụng.

Cuối cùng là hợp phần Giáo dục đào tạo tập trung mang tri thức lượng tử đến học sinh, sinh viên và cộng đồng; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về lượng tử.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Xoay quanh 4 hợp phần trên, tại tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như: Hội nghị Quang tử ASEAN mở rộng; Hội thảo quốc tế “Những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu hệ electron tương quan mạnh”; Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử...

Đặc biệt, cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán Lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội trong khuôn khổ Năm lượng tử Gia Lai 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện công nghệ tiêu biểu của Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026 quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startups, tổ chức phi chính phủ và chính phủ, trường đại học và các tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ lượng tử phục vụ phát triển bền vững.

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 thúc đẩy kết nối toàn diện giữa nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo, đầu tư và thương mại hóa công nghệ. Chương trình hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp ứng dụng tính toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và học máy nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, logistics, quản lý tài nguyên, môi trường, khí hậu, năng lượng và an toàn dữ liệu.

Tại buổi trao đổi với các cơ quan báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã chia sẻ định hướng phát triển công nghệ lượng tử, coi đây là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược mà địa phương chủ động tiếp cận nhằm đón đầu xu thế phát triển khoa học, công nghệ của thế giới. Gia Lai cũng là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức Năm lượng tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Việc tổ chức Năm lượng tử thể hiện quyết tâm, tầm nhìn và sự chủ động của Gia Lai trong việc tiếp cận các làn sóng công nghệ mới của thế giới. Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Võ Xuân Hoài cho biết, trung tâm tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong việc cụ thể hóa các dự án về công nghệ lượng tử.

Theo đó, trung tâm cùng Mạng lưới lượng tử Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động như đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng trung tâm tính toán hiệu năng cao, tổ chức các cuộc thi đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ lượng tử.../.

Phát triển ứng dụng công nghệ lượng tử và cơ hội cho Việt Nam Theo các chuyên gia, cần sớm xây dựng Chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử, thiết lập cơ chế điều phối thống nhất, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng lộ trình phát triển từng giai đoạn.