Công nghệ

AI thúc đẩy thị trường lao động toàn cầu theo hướng linh hoạt hơn

Mô hình việc làm truyền thống với một công việc, một địa điểm và khung giờ làm việc cố định đang dần nhường chỗ cho các hình thức lao động linh hoạt, đa dạng và ứng dụng công nghệ nhiều hơn.

Đức Trung
Nhân viên bốc dỡ hàng hóa tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên bốc dỡ hàng hóa tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp đang thúc đẩy thị trường lao động toàn cầu chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn.

Theo các chuyên gia, mô hình việc làm truyền thống với một công việc, một địa điểm và khung giờ làm việc cố định đang dần nhường chỗ cho các hình thức lao động linh hoạt, đa dạng và ứng dụng công nghệ nhiều hơn.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn phân tích đăng trên chuyên trang kinh tế Ynet của Israel, cho biết người lao động ngày càng coi trọng khả năng chủ động sắp xếp thời gian và cân bằng giữa công việc với cuộc sống, thay vì chỉ quan tâm đến thu nhập và sự ổn định.

Xu hướng này không chỉ phổ biến trong giới trẻ mà còn mở rộng sang nhiều nhóm khác như sinh viên, phụ huynh có con nhỏ, lao động trung niên, người sắp nghỉ hưu và lao động tự do.

Thay vì gắn bó với một công việc duy nhất, nhiều người lựa chọn kết hợp nhiều nguồn thu nhập thông qua việc làm bán thời gian hoặc tham gia các dự án ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải thích ứng với môi trường kinh doanh biến động. Sự thay đổi của nhu cầu thị trường, tình trạng thiếu hụt lao động, yếu tố mùa vụ, gián đoạn chuỗi cung ứng hay các rủi ro an ninh khiến nhu cầu tuyển dụng lao động theo từng giai đoạn, từng dự án hoặc từng ca làm việc ngày càng tăng.

Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được Ynet dẫn lại, khoảng 16-17% lực lượng lao động tại các nước thành viên hiện làm việc bán thời gian, tương đương gần 1/6 tổng số người có việc làm.

Trong bối cảnh thị trường lao động duy trì ở mức sôi động, các doanh nghiệp ngày càng phải xây dựng mô hình sử dụng nhân lực linh hoạt hơn để thu hút và giữ chân người lao động.

Các chuyên gia cho rằng "Workforce Agility" (năng lực điều chỉnh lực lượng lao động linh hoạt) đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp.

AI và các nền tảng số đóng vai trò động lực thúc đẩy xu hướng này thông qua việc kết nối người lao động với vị trí phù hợp, quản lý lịch làm việc theo thời gian thực, tối ưu hóa phân bổ nhân sự và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Theo các chuyên gia, công nghệ đang trở thành nền tảng kết nối của thị trường lao động mới, trong đó tính linh hoạt là một lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Các doanh nghiệp chậm thích ứng có thể gặp bất lợi trong thu hút nhân lực và duy trì hiệu quả hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thị trường lao động #thị trường lao động toàn cầu #AI
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Sinh viên, người lao động tìm việc tại ngày hội tuyển dụng việc làm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Khi người lao động chọn nhiều hơn một mức lương

Môi trường làm việc, cơ hội phát triển, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hay chất lượng sống đang trở thành những yếu tố quan trọng, làm thay đổi diện mạo của thị trường lao động.

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính làm thị trường tiếp tục suy yếu.