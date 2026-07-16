AI thúc đẩy thị trường lao động toàn cầu theo hướng linh hoạt hơn

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp đang thúc đẩy thị trường lao động toàn cầu chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn.

Theo các chuyên gia, mô hình việc làm truyền thống với một công việc, một địa điểm và khung giờ làm việc cố định đang dần nhường chỗ cho các hình thức lao động linh hoạt, đa dạng và ứng dụng công nghệ nhiều hơn.



Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn phân tích đăng trên chuyên trang kinh tế Ynet của Israel, cho biết người lao động ngày càng coi trọng khả năng chủ động sắp xếp thời gian và cân bằng giữa công việc với cuộc sống, thay vì chỉ quan tâm đến thu nhập và sự ổn định.

Xu hướng này không chỉ phổ biến trong giới trẻ mà còn mở rộng sang nhiều nhóm khác như sinh viên, phụ huynh có con nhỏ, lao động trung niên, người sắp nghỉ hưu và lao động tự do.

Thay vì gắn bó với một công việc duy nhất, nhiều người lựa chọn kết hợp nhiều nguồn thu nhập thông qua việc làm bán thời gian hoặc tham gia các dự án ngắn hạn.



Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải thích ứng với môi trường kinh doanh biến động. Sự thay đổi của nhu cầu thị trường, tình trạng thiếu hụt lao động, yếu tố mùa vụ, gián đoạn chuỗi cung ứng hay các rủi ro an ninh khiến nhu cầu tuyển dụng lao động theo từng giai đoạn, từng dự án hoặc từng ca làm việc ngày càng tăng.



Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được Ynet dẫn lại, khoảng 16-17% lực lượng lao động tại các nước thành viên hiện làm việc bán thời gian, tương đương gần 1/6 tổng số người có việc làm.

Trong bối cảnh thị trường lao động duy trì ở mức sôi động, các doanh nghiệp ngày càng phải xây dựng mô hình sử dụng nhân lực linh hoạt hơn để thu hút và giữ chân người lao động.



Các chuyên gia cho rằng "Workforce Agility" (năng lực điều chỉnh lực lượng lao động linh hoạt) đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp.

AI và các nền tảng số đóng vai trò động lực thúc đẩy xu hướng này thông qua việc kết nối người lao động với vị trí phù hợp, quản lý lịch làm việc theo thời gian thực, tối ưu hóa phân bổ nhân sự và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.



Theo các chuyên gia, công nghệ đang trở thành nền tảng kết nối của thị trường lao động mới, trong đó tính linh hoạt là một lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Các doanh nghiệp chậm thích ứng có thể gặp bất lợi trong thu hút nhân lực và duy trì hiệu quả hoạt động./.

Chủ tịch Fed đối mặt thách thức kép từ lạm phát và thị trường lao động ảm đạm Ông Kevin Warsh tiếp quản ghế Chủ tịch Fed từ ông Jerome Powell vào cuối tháng 5/2026, đúng thời điểm nội bộ cơ quan này ngày càng lo ngại về đà tăng tốc trở lại của lạm phát.

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