Xuất khẩu lao động năm 2026: Trọng tâm mở rộng các thị trường thu nhập cao

Chiều ngày 19/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Mở thêm thị trường thu nhập cao

Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã đưa được 66.311 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 59,2% kế hoạch cả năm.

Mặc dù tổng số lao động giảm 11,22% (tương ứng giảm 8.380 người) so với cùng kỳ năm 2025, các thị trường truyền thống vẫn duy trì được sức hút và sự ổn định. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 28.488 người, bám sát phía sau là Đài Loan (Trung Quốc) với 28.205 người. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hàn Quốc với 3.373 lao động, Trung Quốc có 1.946 lao động, Singapore là 968 lao động, Hy Lạp 537 lao động cùng một số khu vực khác.

Nhằm duy trì và mở rộng cơ hội việc làm, trong nửa đầu năm nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tích cực thúc đẩy đàm phán để tiến tới ký kết Thỏa thuận, Bản ghi nhớ (MOU) và hiệp định hợp tác lao động với 7 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong đó, đáng chú ý là các bước tiến hướng tới những thị trường thu nhập cao như Thỏa thuận với bang Saskatchewan (Canada), bang Thuringia (Cộng hòa liên bang Đức) hay Hiệp định tuyển dụng có tổ chức tại Liên bang Nga. Cục cũng đang đàm phán với Nhật Bản về Chương trình việc làm phát triển kỹ năng (ESD), hợp tác phái cử lao động chuyên môn kỹ thuật sang Hàn Quốc, ký kết MOU với Albania và sửa đổi MOU với Đài Loan (Trung Quốc).

Song song với mục tiêu phát triển thị trường, công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động luôn được ưu tiên hàng đầu. Cơ quan quản lý đã chủ động phối hợp với các Ban Quản lý lao động và Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để thường xuyên cập nhật tình hình thực tập sinh.

Các doanh nghiệp được chỉ đạo gắt gao trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc rủi ro như tai nạn lao động, bảo đảm đầy đủ chế độ tiền lương, bảo hiểm và hướng dẫn thân nhân nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp trên thế giới, Cục thường xuyên theo dõi thị trường khu vực Trung Đông để sẵn sàng phương án bảo hộ và đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam khi cần thiết.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Bùi Sỹ Tuấn cho biết công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Thông qua 7 đoàn kiểm tra chuyên ngành trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành 7 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 635 triệu đồng. Cơ quan này cũng tiếp nhận và giải quyết kịp thời 43 đơn thư khiếu nại, phản ánh liên quan đến hoạt động của cả những doanh nghiệp có và không có giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hiện thực hóa mục tiêu 150.000 lao động

Bước sang 6 tháng cuối năm 2026, ngành Bộ Nội vụ hướng tới mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu 112.000 lao động và phấn đấu vươn lên mốc 150.000 người. Để đạt được con số này, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ triển khai đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức chặt chẽ thành các hành động cụ thể.

Trước hết là công tác xây dựng thể chế với việc tập trung hoàn thiện, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 69/2020/QH14 và đề xuất xây dựng Chiến lược đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cùng với đó, hoạt động đàm phán quốc tế sẽ được mở rộng nhằm tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải dài từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ và Trung Đông.

Về chiến lược phát triển, bên cạnh việc giữ vững thị phần tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, định hướng của Cục là từng bước đưa lao động thâm nhập sâu hơn vào các thị trường có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt tại châu Âu (như Đức) và châu Mỹ (như Canada). Quá trình này sẽ được thúc đẩy thông qua các hội nghị, diễn đàn xúc tiến quốc tế, đồng thời, Cục sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác như hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cùng JICA và đẩy mạnh Chương trình EPA tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 14 sang Nhật Bản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Đình Lộc, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) nhấn mạnh, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, đơn vị sẽ tập trung tối đa nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế và chính sách.

Việc rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật sẽ bám sát tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới nhằm tạo bệ phóng an toàn và bền vững cho hoạt động xuất khẩu lao động./.

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