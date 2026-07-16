LG Energy Solution cung cấp pin cho dự án lưu trữ năng lượng lớn nhất của Google

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, LG Energy Solution, hãng sản xuất pin Hàn Quốc, sẽ cung cấp pin cho dự án hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) quy mô lớn nhất của Google, trong bối cảnh nhu cầu điện năng phục vụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ tăng mạnh.

Theo thông báo ngày 15/7, Google và công ty năng lượng tái tạo Mỹ Cypress Creek đã tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm Năng lượng Steel River tại Wilson, bang Arkansas.

Dự án kết hợp điện mặt trời và ESS nhằm cung cấp nguồn điện ổn định cho các trung tâm dữ liệu của Google trong khu vực.

LG Energy Solution sẽ cung cấp pin ESS với công suất ban đầu 2 GWh, dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2029 và mở rộng lên 2,9 GWh. Dung lượng lưu trữ này tương đương lượng điện có thể cung cấp cho khoảng 800.000 hộ gia đình trong một năm. Giá trị hợp đồng được ước tính lên tới hàng trăm tỷ won.

Doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ cung cấp pin sử dụng công nghệ lithium sắt photphat (LFP) được sản xuất tại Bắc Mỹ. Hợp đồng với Google được xem là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường ESS của LG Energy Solution tại Mỹ, nơi nhu cầu lưu trữ năng lượng đang tăng nhanh cùng với sự phát triển của AI.

Cùng với việc giành các hợp đồng lớn, LG Energy Solution đang đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa sản xuất tại Bắc Mỹ. Hiện công ty vận hành các cơ sở sản xuất pin ESS tại Michigan, Ohio, Tennessee (Mỹ) và Canada nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường này./.

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