World Cup 2026: Khi dữ liệu trở thành một phần của trận đấu

Hai giờ sáng, trong một căn hộ tại phường Từ Liêm (Hà Nội), hơn chục người bạn vẫn chăm chú theo dõi trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh trên màn hình tivi.

Mỗi khi trận đấu xuất hiện tình huống đáng chú ý, không ít người lại cầm điện thoại.

Người kiểm tra bảng xếp hạng trực tiếp, người tra đội hình ra sân, người đọc bình luận trên mạng xã hội, người hỏi công cụ AI về một tình huống việt vị còn gây tranh cãi. Chỉ trong vài phút, cùng một trận đấu được theo dõi qua nhiều nền tảng khác nhau.

Hình ảnh đó đang trở nên quen thuộc trong mùa World Cup 2026. Người hâm mộ không còn chỉ ngồi trước màn hình để chờ thông tin được truyền tải như những kỳ World Cup trước. Cùng với sự phát triển của công cụ tìm kiếm, nền tảng phát trực tuyến và trí tuệ nhân tạo (AI), họ chủ động cập nhật dữ liệu, đối chiếu thông tin và tương tác với diễn biến của giải đấu theo thời gian thực.

Cách thưởng thức bóng đá đang thay đổi

Theo Báo cáo Xu hướng tìm kiếm quý 2/2026 của Cốc Cốc, ngay sau khi World Cup khởi tranh, lượng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến giải đấu tăng mạnh. Trong đó, “Lịch thi đấu World Cup 2026” tăng 28.806%, “Khai mạc World Cup 2026” tăng 14.462%, còn “World Cup 2026” tăng 6.556% so với giai đoạn trước giải đấu.

Trước đó, Cốc Cốc Research cũng ghi nhận lượng tìm kiếm các từ khóa chứa “World Cup” tăng 1.550% so với một tháng trước ngày khai mạc, trong khi nhóm từ khóa chủ đề “Bóng đá” tăng 480%.

Đằng sau những con số đó là sự thay đổi trong cách người hâm mộ tiếp cận World Cup. Thay vì chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, người xem có xu hướng theo dõi toàn bộ diễn biến của giải đấu. Từ lịch thi đấu, bảng đấu, đội hình ra sân đến các thống kê chuyên môn đều được cập nhật gần như đồng thời với diễn biến trên sân cỏ.

Cốc Cốc Research cho biết tổng lượng tìm kiếm thuộc nhóm 1.000 từ khóa bóng đá phổ biến nhất đạt khoảng 16,6 triệu lượt từ khi giải khởi tranh đến hết vòng bảng. Trong đó, nhóm từ khóa về bảng xếp hạng và các bảng đấu đứng đầu với khoảng 4,9 triệu lượt, chiếm 29,4% tổng lượng tìm kiếm; tiếp theo là trận đấu và các cặp đối đầu với khoảng 4,4 triệu lượt (26,4%). Nhóm từ khóa về lịch thi đấu đạt khoảng 2 triệu lượt, tương đương 12,1%. Đáng chú ý, “Lịch thi đấu World Cup 2026” là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong toàn bộ chủ đề bóng đá.

Theo dõi World Cup vì thế không còn gói gọn trong 90 phút trên màn hình tivi. Trước giờ bóng lăn là những lượt tìm kiếm về lịch thi đấu, đội hình xuất phát và lịch sử đối đầu. Khi trận đấu diễn ra, người xem tiếp tục cập nhật bảng xếp hạng trực tiếp, diễn biến ở các sân đấu khác hoặc tra cứu những tình huống gây tranh cãi. Sau trận đấu là highlight, thống kê cầu thủ, phân tích chiến thuật và dự đoán cho vòng đấu tiếp theo.

Anh Nguyễn Hải Nam (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết trong mỗi trận đấu, điện thoại gần như trở thành “màn hình thứ hai." Trong khi tivi dùng để theo dõi diễn biến chính, điện thoại được sử dụng để cập nhật bảng xếp hạng, tra cứu thống kê hoặc trao đổi với bạn bè.

“Có lúc cả nhóm tranh luận về một tình huống trên sân. Thay vì chờ bình luận sau trận, mọi người mở điện thoại để xem lại luật, xem thống kê hoặc kiểm tra ngay cục diện bảng đấu. Xem bóng đá bây giờ không chỉ là theo dõi trận đấu mà còn là theo dõi cả dòng thông tin xung quanh trận đấu,” anh Nam chia sẻ.

Xu hướng đó cũng phản ánh qua lượng người xem trên các nền tảng phát sóng. Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, VTVgo ghi nhận lượng truy cập trung bình mỗi ngày tăng hơn 812% so với một tháng trước giải đấu. TV360 tăng 126%, trong khi FPT Play tăng 88%. Sự tăng trưởng đồng thời của công cụ tìm kiếm và các nền tảng phát sóng cho thấy người hâm mộ đang tiếp cận World Cup theo cách linh hoạt hơn, sử dụng nhiều thiết bị và nhiều kênh thông tin cùng lúc.

Nếu như trước đây, chiếc tivi gần như là “cửa sổ” duy nhất để theo dõi World Cup thì nay, một trận đấu có thể đồng thời hiện diện trên màn hình lớn trong phòng khách, trên điện thoại, công cụ tìm kiếm và mạng xã hội. Cách thưởng thức bóng đá đang thay đổi cùng với sự phát triển của công nghệ số, mở đầu cho một trải nghiệm theo dõi thể thao mang tính tương tác nhiều hơn so với những kỳ World Cup trước.

Messi thực hiện quả tạt chính xác để Lautaro Martinez (thứ 2, trái) đánh đầu cận thành, giúp Argentina vượt lên dẫn Anh 2-1 ở những phút cuối cùng trận đấu. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Từ xem bóng đá đến tương tác với dữ liệu

Không chỉ thay đổi cách theo dõi các trận đấu, World Cup 2026 còn phản ánh sự dịch chuyển trong hành vi tiếp nhận thông tin của người hâm mộ. Nếu trước đây, người xem chủ yếu chờ các chương trình bình luận trước và sau trận đấu để cập nhật diễn biến thì nay, phần lớn thông tin đều được tra cứu ngay trong lúc bóng lăn.

Chị Vũ Thị Kiều Trang, Quản lý Truyền thông và Quan hệ công chúng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cốc Cốc, cho biết trong nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, các nội dung liên quan đến bảng xếp hạng, bảng đấu, lịch thi đấu và các cặp đối đầu chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với các từ khóa về cầu thủ hay tin tức bên lề. Điều đó cho thấy người dùng quan tâm nhiều hơn đến việc cập nhật diễn biến của cả giải đấu, thay vì chỉ theo dõi một đội tuyển hoặc một ngôi sao yêu thích.

Ở cấp độ đội tuyển, các trận đấu của Bồ Đào Nha và Argentina thu hút lượng tìm kiếm nổi bật trong giai đoạn vòng bảng. Cả ba trận của Bồ Đào Nha đều góp mặt trong nhóm những trận được tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Argentina có hai trận.

Về cầu thủ, Lionel Messi đứng đầu danh sách tìm kiếm, tiếp theo là Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, Erling Haaland, Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Sự xuất hiện của Yamal bên cạnh những tên tuổi đã khẳng định vị thế phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người hâm mộ đối với các tài năng trẻ.

Sự thay đổi trong hành vi người dùng cũng được các doanh nghiệp công nghệ ghi nhận. Google cho biết đã tối ưu Google Tìm kiếm để hiển thị nhanh các thông tin theo thời gian thực như tỷ số trực tiếp, đội hình ra sân, bảng xếp hạng, nhánh đấu và các tin, bài liên quan ngay trên trang kết quả tìm kiếm. Người dùng cũng có thể theo dõi một trận đấu hoặc đội tuyển để nhận cập nhật trực tiếp trên thiết bị di động.

Bên cạnh đó, các công cụ AI đang dần trở thành kênh hỗ trợ mới cho người hâm mộ. Theo Google, chế độ AI trong Google Tìm kiếm có thể giải đáp các câu hỏi về luật thi đấu, cầu thủ, chiến thuật hoặc hỗ trợ trực quan hóa sơ đồ chiến thuật. Gemini được bổ sung khả năng tra cứu diễn biến trận đấu, tổng hợp các tình huống đáng chú ý và trình bày một số nội dung bằng biểu đồ hoặc video trực quan.

Anh Lê Thanh Thành (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết ngoài việc theo dõi trận đấu trên truyền hình, nhóm bạn của anh thường sử dụng điện thoại để kiểm tra lại những tình huống gây tranh cãi hoặc tìm hiểu thêm về số liệu chuyên môn.

“Có những pha bóng mà xem trực tiếp vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Mọi người thường tra thêm luật thi đấu, xem thống kê hoặc tìm hiểu cách phân tích của các chuyên gia để có thêm góc nhìn. Việc tìm thông tin bây giờ rất nhanh nên trải nghiệm xem bóng đá cũng khác trước," anh Thành nói.

Sự phát triển của công cụ tìm kiếm, nền tảng phát trực tuyến và AI đang hình thành mô hình tiếp nhận thông tin “đa nền tảng." Người dùng không còn phụ thuộc vào một nguồn duy nhất mà chủ động lựa chọn công cụ phù hợp với từng nhu cầu: truyền hình để theo dõi trực tiếp trận đấu, công cụ tìm kiếm để cập nhật dữ liệu, mạng xã hội để trao đổi quan điểm và AI để tìm hiểu sâu hơn về những nội dung quan tâm.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện trong thể thao. Những năm gần đây, việc theo dõi các sự kiện theo thời gian thực trên nhiều nền tảng cũng trở nên phổ biến ở các lĩnh vực như tài chính, giao thông, thời tiết hay các sự kiện chính trị, kinh tế lớn. World Cup 2026 là một ví dụ rõ nét bởi đây là sự kiện thu hút hàng triệu người theo dõi cùng lúc và tạo ra nhu cầu cập nhật thông tin liên tục.

World Cup rồi sẽ khép lại sau trận chung kết. Những từ khóa về lịch thi đấu, bảng đấu hay kết quả sẽ dần nhường chỗ cho các chủ đề mới. Tuy nhiên, những con số từ Cốc Cốc Research, cùng mức tăng trưởng truy cập trên VTVgo, TV360 và FPT Play cho thấy một xu hướng đáng chú ý: người Việt đang chuyển từ tiếp nhận thông tin theo một chiều sang chủ động tìm kiếm, lựa chọn và tương tác với dữ liệu trên nhiều nền tảng.

Hai mươi năm trước, người hâm mộ chỉ cần một chiếc tivi để theo dõi World Cup. Đến năm 2026, một trận đấu có thể đồng thời hiện diện trên màn hình tivi, điện thoại, công cụ tìm kiếm và các ứng dụng AI. Công nghệ không làm thay đổi tình yêu dành cho bóng đá, nhưng đang làm thay đổi cách người hâm mộ tiếp cận và thưởng thức môn thể thao vua.

Ở góc độ đó, World Cup 2026 không chỉ mang đến những cuộc so tài trên sân cỏ mà còn phản chiếu một xu hướng rộng hơn: hành vi tiếp nhận thông tin của người Việt đang dịch chuyển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số./.

Lionel Messi tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử World Cup Với cú đúp kiến tạo ở trận thắng Anh, Lionel Messi không chỉ góp công lớn đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 mà còn lập nên hàng loạt kỷ lục chưa từng có.