OpenAI thất bại trong nỗ lực bảo hộ tên thương hiệu tại EU

Ngày 15/7, OpenAI, công ty sở hữu chatbot ChatGPT, đã thất bại trong việc kháng nghị quyết định từ chối đăng ký tên gọi “OpenAI” làm nhãn hiệu tại Liên minh châu Âu (EU).



Trước đó, Cơ quan Sở hữu trí tuệ EU (EUIPO) chấp thuận bảo hộ logo của OpenAI nhưng từ chối bảo hộ riêng tên gọi “OpenAI”. Công ty Mỹ sau đó đề nghị hủy quyết định này. EUIPO nhận định “OpenAI” được cấu thành từ hai từ thông dụng trong tiếng Anh là “open” (mở) và “AI” (trí tuệ nhân tạo).

Cơ quan cho biết sự kết hợp này có thể được dùng để mô tả nhiều hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, do đó không có đủ khả năng phân biệt để được đăng ký làm nhãn hiệu.



Theo quy định của EU, những tên gọi chỉ đơn thuần mô tả một sản phẩm hoặc dịch vụ không được đăng ký làm nhãn hiệu, bởi việc bảo hộ có thể khiến các đối thủ cạnh tranh không còn được sử dụng các thuật ngữ thông dụng đó trong quảng cáo.

Tuy nhiên, ngoại lệ có thể được áp dụng nếu doanh nghiệp chứng minh đã sử dụng tên gọi đó trong thời gian dài và tên gọi đã tạo được khả năng phân biệt trên thị trường.

Sau khi đơn khiếu nại của OpenAI bị EUIPO bác bỏ, công ty tiếp tục đưa vụ việc ra tòa. Tòa án EU đã giữ nguyên quyết định trên, cho rằng tên gọi “OpenAI” không có đủ khả năng phân biệt để được bảo hộ làm nhãn hiệu./.

OpenAI đang cân nhắc hoãn IPO đến năm 2027 Dù đã bí mật nộp hồ sơ niêm yết tại Mỹ, OpenAI hiện đang kiên định với mục tiêu đạt mức định giá khổng lồ 1.000 tỷ USD và đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền Mỹ.