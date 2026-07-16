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Trung Quốc ra mắt mô hình vận hành AI đầu tiên cho tổ hợp năng lượng sạch

Việc tích hợp AI sẽ nâng cao khả năng chống chịu của các hệ thống năng lượng, đồng thời có ý nghĩa với quá trình phát triển, năng lực cạnh tranh công nghiệp, an ninh năng lượng của Trung Quốc

Trà My
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/7, Trung Quốc đã ra mắt mô hình ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) đầu tiên dành cho tổ hợp năng lượng sạch tích hợp thủy điện, điện gió và điện Mặt Trời có quy mô công suất 10 triệu kW, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo vào vận hành các cơ sở năng lượng sạch quy mô lớn.

Mô hình trên do công ty Yalong River Hydropower Development Company phát triển cho tổ hợp năng lượng sạch trên lưu vực sông Nhã Lung ở tỉnh Tứ Xuyên.

Hệ thống hỗ trợ dự báo, điều độ điện, vận hành và giao dịch điện năng, qua đó quản lý phối hợp các nguồn thủy điện, điện gió và điện Mặt Trời. Mô hình được xây dựng trên hạ tầng điện toán trong nước và vận hành nhờ trung tâm điện toán thông minh đặt trong hang ở khu vực cao nguyên-trung tâm đầu tiên thuộc loại này của Trung Quốc.

Theo đơn vị phát triển, mô hình giúp kéo dài thời gian dự báo hiệu quả lưu lượng dòng chảy trên sông từ khoảng 10 ngày lên 60 ngày, cho phép điều chỉnh hoạt động của các hồ chứa theo thời gian thực và đạt độ chính xác trên 96% trong nhận diện sự cố của các thiết bị điện Mặt Trời.

Ông Chen Deliang, Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết mô hình kết nối hoạt động dự báo tài nguyên với các quyết định vận hành hệ thống điện, góp phần chuyển phương thức quản lý năng lượng từ phản ứng sau khi xảy ra biến động sang dự báo và điều hành trên cơ sở khoa học.

Lưu vực sông Nhã Lung là một trong những tổ hợp năng lượng sạch tích hợp lớn nhất Trung Quốc. Tổng công suất lắp đặt các nguồn năng lượng sạch tại đây dự kiến đạt 78 triệu kW vào năm 2035.

Ông Zhao Zenghai, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo Trung Quốc, cho biết mô hình này là giải pháp thông minh đầu tiên bao phủ toàn bộ chuỗi vận hành dành riêng cho một tổ hợp năng lượng sạch quy mô 10 triệu kW.

Theo ông, đây sẽ là mô hình có thể nhân rộng cho các dự án tương tự, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Trí tuệ Nhân tạo trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cục diện năng lượng toàn cầu đang có nhiều thay đổi sâu sắc, việc thúc đẩy tích hợp Trí tuệ Nhân tạo với ngành năng lượng được xem là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao khả năng chống chịu và hiệu quả của các hệ thống năng lượng, đồng thời có ý nghĩa đối với quá trình phát triển, năng lực cạnh tranh công nghiệp và an ninh năng lượng của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
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