Triều Tiên và Trung Quốc cam kết đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới

Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên và Trung Quốc đã khẳng định cam kết tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và nâng tầm quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều Tiên-Trung Quốc.

Thông tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/7 cho biết Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong Won đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) Vương Hộ Ninh tại Bình Nhưỡng.

Buổi làm việc diễn ra 1 ngày sau khi ông Vương Hộ Ninh dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Trung Quốc tới Triều Tiên tham dự các hoạt động kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, ông Jo Yong Won nhấn mạnh tình hình quốc tế đang có nhiều biến động, đòi hỏi Triều Tiên và Trung Quốc tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường phối hợp và phát huy tinh thần tương trợ theo tinh thần Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ, qua đó thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Theo KCNA, phía Triều Tiên khẳng định dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực tích cực. Bình Nhưỡng bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước, đồng thời mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cho rằng Hiệp ước Hữu nghị Triều Tiên-Trung Quốc đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh việc kỷ niệm 65 năm ký kết hiệp ước phản ánh nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ song phương.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu giữa hai đảng và địa phương, với mục tiêu nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất.

Đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Vương Hộ Ninh dẫn đầu đến Bình Nhưỡng ngày 15/7 theo lời mời của Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Triều Tiên.

Ngay sau khi tới Bình Nhưỡng, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Tháp Hữu nghị - công trình tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện nhân dân Trung Quốc đã hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Triều Tiên đã tổ chức tiệc chiêu đãi chính thức chào mừng đoàn đại biểu Trung Quốc.

Chuyến thăm của ông Vương Hộ Ninh diễn ra từ ngày 15-17/7, chỉ ít ngày sau chuyến thăm của đoàn đại biểu Triều Tiên, do Thủ tướng Pak Tae Song dẫn đầu, đến Triều Tiên.

Giới quan sát nhận định việc hai nước liên tiếp trao đổi các đoàn cấp cao nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị cho thấy Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đang phát đi thông điệp về quyết tâm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường phối hợp chiến lược và mở rộng hợp tác trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp./.

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