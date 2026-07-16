Đồng Tháp: Cấy mô mở hướng nâng tầm ngành hàng hoa cảnh Sa Đéc

Với mong muốn chủ động nguồn giống chất lượng cao phục vụ ngành hàng hoa cảnh, anh Lê Thanh Tuyến (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất cây giống.

Mô hình góp phần nâng cao chất lượng, giá trị cây giống, đồng thời mở hướng phát triển mới cho ngành hàng hoa cảnh địa phương.

Tại Cơ sở sản xuất cây giống cấy mô Út Hiệp, anh Lê Thanh Tuyến cùng các kỹ thuật viên đang xử lý những chồi cây giống hoa cúc phục vụ thị trường Tết năm 2027. Trong phòng lab, từng mẫu cây được kiểm tra, xử lý qua nhiều công đoạn nhằm tạo ra những cây giống sạch bệnh, sinh trưởng tốt.

Theo anh Tuyến, trước năm 2019, nhiều cơ sở hoa cảnh tại Sa Đéc phụ thuộc nguồn giống từ Đà Lạt. Tuy nhiên, nguồn cung không ổn định, chất lượng cây giống chưa đồng đều, khiến người trồng gặp khó khăn trong việc chủ động sản xuất.

Từ thực tế đó, anh Tuyến tự tìm tòi, học hỏi kỹ thuật nuôi cấy mô, đầu tư trang thiết bị và xây dựng phòng cấy mô. Đến tháng 5/2019, cơ sở chính thức đi vào hoạt động.

Những ngày đầu, anh gặp nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật, nhân lực và thị trường. Đặc biệt, quá trình tạo mẫu giống sạch bệnh đòi hỏi thời gian dài, có khi từ 8 tháng đến hơn 1 năm. Nhiều lần hàng nghìn mẫu giống không đạt yêu cầu do nhiễm bệnh hoặc sai sót trong quá trình xử lý.

“Có lúc làm cả tháng nhưng kết quả không đạt, phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi vừa học, vừa làm, từng bước tích lũy kinh nghiệm với từng loại cây,” anh Tuyến chia sẻ.

Sau thời gian nuôi trong phòng lab, cây sẽ được chuyển ra để thích ứng môi trường bên ngoài. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sau nhiều năm nghiên cứu, cơ sở đã làm chủ công nghệ nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô đối với khoảng 60 loại hoa cúc và hàng trăm loại kiểng lá. Với phòng lab rộng 100m² và 6 lao động, cơ sở cung cấp nguồn cây giống sạch bệnh, đồng đều về chất lượng cho thị trường.

Theo Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường phường Sa Đéc, mô hình sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô của Cơ sở Út Hiệp là một trong những mô hình tiêu biểu trong ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất hoa cảnh.

Công nghệ nuôi cấy mô giúp tạo ra số lượng lớn cây giống đồng đều, sạch bệnh, chủ động nguồn cung quanh năm, góp phần giảm tỷ lệ hao hụt, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất cho nhà vườn.

Đặc biệt, cơ sở đã nghiên cứu, thuần hóa và nhân giống thành công nhiều loại hoa, cây cảnh có giá trị cao, trong đó có những giống hoa vốn phù hợp với điều kiện khí hậu mát nhưng đã được thích nghi để phát triển tại Sa Đéc.

Mỗi năm, cơ sở cung ứng khoảng 300.000-400.000 cây giống hoa cúc và 150.000-200.000 cây giống cảnh lá cho các nhà vườn tại Sa Đéc và nhiều tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với doanh thu bình quân gần 1 tỷ đồng/năm.

Anh Tuyến cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm các giống cây mới, trong đó có cây ăn trái trồng chậu phục vụ thị trường đô thị; đồng thời mở rộng phòng lab, nâng cao năng lực sản xuất và tìm kiếm thêm thị trường.

Ông Lê Thanh Lộc, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường phường Sa Đéc cho biết địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở ứng dụng khoa học-kỹ thuật, kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Với diện tích hoa cảnh hơn 948ha, giá trị sản xuất khoảng 3.000 tỷ đồng, Sa Đéc có nhiều dư địa để phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao.

Việc sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng hoa cảnh mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, xây dựng thương hiệu Làng hoa Sa Đéc trong giai đoạn mới./.

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