"Nếp xưa" trong văn hoá số: Khi cốt cách Tràng An nuôi dưỡng dòng máu sáng tạo

Cốt cách "thanh lịch, tinh tế" của người Hà Nội xưa không mất đi mà trở thành nguồn vốn văn hóa (cultural capital) cho các ngành sáng tạo phát triển.

Bấy lâu nay, có một định kiến thâm căn cố đế về văn hóa đang tồn tại: việc bảo tồn tức là giữ nguyên hiện trạng, là đóng khung cổ vật, là trưng bày nó trong tủ kính để tôn kính ngắm nhìn.

Nhưng thời thế thay đổi, bước vào kỷ nguyên của công nghiệp văn hóa số, người Hà Nội nay đang dần chứng minh một nghịch lý ngược lại của văn hóa truyền thống thông thường

Từ"bảo tồn tĩnh" sang "sáng tạo động"

Có lẽ cách tốt nhất để bảo tồn di sản không phải là đặt nó trong lồng kính, như một bức tranh tĩnh, mà chính là đưa nó vào dòng vận động, tự tìm cách đổi mới để nuôi sống chính mình.

Chính vì thế, khi đặt trong bối cảnh thủ đô, cái "Cốt cách Tràng An" - nét tinh tế, nhã nhặn trong lối sống cùng chiều sâu thẩm mỹ trong nếp nghĩ đã thay mình đổi dạng thành "nguồn vốn văn hóa" (cultural capital) đắt giá cho giới sáng tạo nghệ thuật.

Không còn chạy theo các phong trào nghệ thuật phương Tây, họ chọn lội ngược dòng để tìm về mạch nguồn xưa cũ: từ những bức tranh thờ Hàng Trống, hoa văn Hoàng thành Thăng Long, cho đến sắc gốm Bát Tràng trầm mặc.

Tuy nhiên, hành trình này không phải là sự sao chép rập khuôn mà là một quá trình giải mã sâu sắc.

Không gian Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây

Dưới tư duy sáng tạo của người Hà Nội, đặc biệt là các bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z, một họa tiết cổ được xử lý bằng thuật toán và tối giản hóa đường nét để xuất hiện đầy kiêu hãnh trên bao bì sản phẩm công nghệ hiện đại, hoặc biến thành bộ nhận diện thương hiệu trị giá hàng trăm triệu đồng.

Chính nhờ vậy, di sản không còn thụ động nữa; nó đã biết sinh lời và đang sống một đời sống vô cùng rực rỡ dưới ánh đèn của thị trường đương đại.

Cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ

Không phải tự nhiên mà di sản có thể "tái sinh". Sự hồi sinh ấy vốn được đánh đổi và bồi đắp bởi sợi dây liên kết vô hình giữa hai thế hệ thuộc hai dòng thời gian khác biệt.

Một bên đại diện cho người nghệ nhân Tràng An xưa: trầm mặc bên hiên nhà cổ phong rêu, nín thở miết từng nét cọ trên thớ Giấy Dó thô sần, hay dâng trọn cả đời người để đẽo gọt hoa văn rồng thời Lý, Lê với sự nhẫn nại, tỉ mỉ và mực thước đến độ cực đoan. Những tri thức cốt tủy, bí truyền của họ cứ thế được gìn giữ lặng lẽ qua nhiều thế hệ theo lối "cha truyền con nối" tịch mịch.

Đối lập là người trẻ Hà Nội hôm nay, thế hệ công dân số nhạy bén, những người đang làm chủ thuật toán, điều khiển trí tuệ nhân tạo. Họ không còn bó hẹp di sản trong lũy tre làng hay những bức tường rêu phố cổ, mà mang khát vọng đẩy "vốn cổ" ấy ra thế giới toàn cầu chỉ sau một cú nhấp chuột.

Thế nhưng, đằng sau sự khác biệt sâu sắc về phương thức hành động ấy, có một sợi chỉ đỏ vô hình chưa bao giờ đứt đoạn. Bản chất của cuộc chuyển giao này không nằm ở công cụ, mà nằm ở tâm thức.

Dù cầm trên tay chiếc cọ lông đẫm mực tàu hay cây bút cảm ứng, người Hà Nội vẫn giữ nguyên một sự "khắt khe" trong gu thẩm mỹ.

Công nghệ có thể thay đổi theo từng giây, thuật toán có thể nâng cấp theo từng phiên bản, nhưng cái "cốt cách Tràng An," thứ nằm trong máu thì vẹn nguyên và bất biến.

Người trẻ không làm mất đi căn tính cũ, họ chỉ đang khoác lên nét thanh lịch truyền thống một tấm áo thời đại, biến lòng tôn kính quá khứ thành nguồn năng lượng sáng tạo sòng phẳng và kiêu hãnh giữa kỷ nguyên số.

Tái hiện văn hóa Việt bằng công nghệ hiện đại

Minh chứng sống động và thuyết phục nhất cho sự trường tồn của hệ giá trị di sản chính là làn sóng “phục hưng” văn hóa truyền thống đầy bản lĩnh của người trẻ Thủ đô trong những năm gần đây.

Nổi bật giữa dòng chảy ấy là hành trình kiên trì, bền bỉ của nhà sáng lập Trịnh Thu Trang cùng các cộng sự là những nhà thiết kế đồ họa trẻ tuổi thuộc S-River Creative Agency.

Trân quý vẻ đẹp của dòng tranh dân gian Hàng Trống trước nguy cơ bị mai một, họ đã dấn thân vào một dự án dài hơi mang tên Họa sắc Việt. Bằng một tình yêu thuần khiết và sự cẩn trọng đối với vốn cổ, nhóm thiết kế S-River đã giữ trọn vẹn cái thần thái thanh tao, quý phái cốt lõi cùng chiều sâu tâm linh thiêng liêng của những bức tranh thờ cổ.

Tuy nhiên, thay vì tự bó hẹp mình trong phương thức vẽ tay thủ công ròng rã suốt hàng tuần trời trên thớ Giấy Dó truyền thống, một quy trình đòi hỏi sự kỳ công nhưng lại hạn chế về khả năng lan tỏa, Trịnh Thu Trang và các nhà thiết kế trẻ đã nhạy bén tận dụng sức mạnh của công nghệ thời đại mới.

Họ đã dành nhiều năm bóc tách từng đường nét, phân tích cấu trúc hoa văn rồi sử dụng kỹ thuật đồ họa vector để vẽ lại một cách chính xác trên máy tính.

Đồng thời, kỹ thuật "vờn màu" điêu luyện của các nghệ nhân xưa cũng được nhóm số hóa, chuyển dịch thành các bảng mã màu kỹ thuật số chuẩn mực. Sự nhạy bén và tư duy hiện đại này đã hệ thống hóa thành công kho tàng hoa văn cổ thành nguồn tư liệu thiết kế có tính ứng dụng cao.

Thành quả này không chỉ giúp tranh Hàng Trống bước ra khỏi tủ kính bảo tàng mà còn dễ dàng tiếp cận, hòa quyện và tỏa sáng ngay trong dòng chảy của đời sống đương đại.

Sản phẩm dựa trên tranh Hàng Trống của Hoạ Sắc Việt

Sản phẩm dựa trên tranh Hàng Trống của Hoạ Sắc Việt

Sản phẩm dựa trên tranh Hàng Trống của Hoạ Sắc Việt

Song hành với đó là câu chuyện truyền cảm hứng của dự án Vietnam Centre do những người trẻ như Lê Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Phương Đông cùng các cộng sự đã chọn một lối đi riêng đầy thử thách: hồi sinh những bộ trang phục của tiền nhân ngay trên mảnh đất Thăng Long cổ kính.

Nhận thức rõ sức mạnh đột phá của công nghệ hiện đại, họ đã ứng dụng quy trình mô phỏng 3D tiên tiến để tái hiện lại một cách chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Từ nếp gấp mềm mại, đường may cho đến phom dáng quý phái của những tà áo giao lĩnh, áo viên lĩnh thời Lý-Trần-Lê, tất cả đều được hiện thực hóa một cách sống động trên không gian số trước khi bước ra đời thực.

Nhằm chạm đến mức độ hoàn mỹ và tinh xảo ấy, đội ngũ nghiên cứu tại Vietnam Centre đã dành ra hàng trăm giờ đồng hồ miệt mài bên những chồng tài liệu dày đặc.

Với thái độ tôn trọng tuyệt đối sự thật lịch sử, họ nghiêm cẩn lần giở, đối chiếu từng nguồn tư liệu hiếm hoi, từ những trang cổ thư nhuốm màu thời gian cho đến từng nét hoa văn nhỏ nhất trên các hiện vật khảo cổ được khai quật từ lòng đất thiêng Thăng Long.

Sự kiên trì, lòng kính ngưỡng cùng sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ kỹ thuật số của những người trẻ này gợi nhắc đến hình ảnh các bậc tiền nhân thuở trước, những người đã lặng lẽ đục đẽo nên những kiệt tác hoa văn tinh vi giữa Hoàng thành trầm mặc.

Bằng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và niềm tự hào dân tộc sâu sắc, hành trình "dệt nên triều đại" của họ tại trung tâm Thủ đô như một minh chứng hùng hồn: ngọn lửa trân quý cội nguồn chưa bao giờ nguội lạnh, mà vẫn đang âm ỉ cháy để rồi bùng sáng mạnh mẽ qua tư duy đầy sáng tạo của những thế hệ tiếp nối trên mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Rõ ràng, người trẻ không làm mất đi căn tính cũ, họ chỉ đang dùng công nghệ để nối dài đời sống cho di sản. Nó chứng minh rằng: khi tính kỹ tính và gu thẩm mỹ khắt khe của "nếp xưa" được hòa vào "dòng chảy số," người trẻ Hà Nội không chỉ bảo tồn quá khứ để hoài niệm, mà đang dùng chính nội lực văn hóa ấy làm bệ phóng để tự tin bước ra thế giới toàn cầu.

Hình ảnh Tháp Rùa Hồ Gươm

Di sản là động lực kinh tế mới

Chính những bước đi ban đầu từ các dự án độc lập, đầy hoài bão này đã tạo ra những tiền đề thực tiễn vững chắc, chứng minh rằng di sản hoàn toàn có thể trở thành một nguồn lực nội sinh mạnh mẽ.

Sự dịch chuyển từ tư duy "bảo tồn tĩnh" sang "sáng tạo động" của thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở phạm vi nghệ thuật đơn thuần, mà đã trực tiếp kích hoạt một bài toán mang tầm vóc lớn hơn: bài toán về một nền kinh tế bản sắc.

Dưới góc độ kinh tế, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là một hướng đi tất yếu mà còn mở ra không gian tăng trưởng đầy tiềm năng cho Thủ đô.

Khi những sản phẩm mang đậm "hồn cốt" dân tộc được thế hệ trẻ khai thác một cách khéo léo và sáng tạo, chúng không đơn thuần là những món đồ lưu niệm vô tri mà đã trở thành những hàng hóa có giá trị kinh tế thực chất, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Câu chuyện về công nghiệp văn hóa ở Hà Nội, vì thế, không còn gói gọn trong các bài báo cáo lý thuyết hay các nghị quyết trên giấy, mà đang hiện hữu sinh động, mạnh mẽ qua từng dự án khởi nghiệp sáng tạo, từng sản phẩm thiết kế tinh xảo của thế hệ hôm nay.

Bằng cách thổi sức sống mới vào di sản, họ đang viết tiếp những chương mới cho nền kinh tế tri thức của thành phố, tự tin định hình một lối đi đầy kiêu hãnh và đậm chất Tràng An.

Xét từ góc độ chính trị và quản lý vĩ mô, sự ra đời của các chủ trương, chính sách mang tính chiến lược, điển hình như Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, chính là đòn bẩy quan trọng tháo gỡ các nút thắt phát triển.

Quyết sách này không chỉ thiết lập một khung pháp lý vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho các nguồn lực sáng tạo phát triển, mà còn định hướng rõ ràng cho lộ trình đi lên của Thủ đô. Đây là nền tảng cốt lõi để chuyển hóa nguồn vốn văn hóa dồi dào, tích lũy qua hàng nghìn năm văn hiến, thành nội lực kinh tế bền vững.

Điều này một lần nữa khẳng định tầm nhìn chính trị nhạy bén và nhất quán trong việc lấy văn hóa làm nền tảng, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội cốt lõi trong thời kỳ mới.

Về góc độ văn hóa-xã hội, công nghiệp văn hóa đang đóng vai trò then chốt trong việc tái định nghĩa và định vị bản sắc Hà Nội giữa kỷ nguyên số.

Thay vì để các giá trị truyền thống dần rơi vào quên lãng hay bị mai một theo thời gian, dòng chảy sáng tạo này đã biến di sản thành nguồn "nguyên liệu" sống động và vô tận.

Văn hóa xưa không còn bị đóng khung trong bảo tàng mà hòa quyện một cách tự nhiên vào nhịp sống hiện đại, từ âm nhạc, nghệ thuật cho đến lối sống thường nhật.

Quá trình này giúp thắt chặt sợi dây liên kết bền bỉ giữa các giá trị vàng son của quá khứ với hơi thở đương đại, tạo nên một không gian xã hội hài hòa, nơi dòng chảy lịch sử luôn đồng hành cùng sự phát triển.

Cuối cùng, dưới góc độ con người và chủ thể sáng tạo, thế hệ trẻ hiện nay đang tự hào đảm nhiệm vai trò những "đại sứ" văn hóa với tư duy đổi mới. Không dừng lại ở việc thụ hưởng thụ động những thành quả của cha ông, họ trực tiếp dấn thân vào quá trình "trẻ hóa" di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ hiện đại.

Qua những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, người trẻ không chỉ khẳng định bản lĩnh, tài năng của mình mà còn giữ vững, phát huy cốt cách tinh tế, thanh lịch vốn có của người Hà Nội, giúp hình ảnh biểu trưng của Thủ đô luôn tỏa sáng và giữ vững nét độc đáo riêng biệt trong dòng chảy hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thách thức từ xu hướng thương mại hóa nhanh

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, hành trình đưa "nếp xưa" vào "dòng chảy số" không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Khi văn hóa truyền thống bước vào sân chơi của kinh tế thị trường và công nghệ, một nghịch lý mới lại xuất hiện: Sự dễ dàng của công nghệ đôi khi dẫn đến sự hời hợt trong nhận thức.

Dưới áp lực của các thuật toán "bắt trend" và tư duy thương mại hóa nhanh, không ít sản phẩm sáng tạo trẻ đang rơi vào cái bẫy của sự rập khuôn, lai căng.

Nhiều thiết kế được gắn mác "cốt cách Tràng An" hay "hồn cốt Thăng Long" thực chất chỉ là sự chắp vá vội vã: lấy một họa tiết cổ, đổ lên đó những dải màu neon rực rỡ bằng phần mềm AI, rồi vội vàng định danh là "sáng tạo văn hóa."

Sự tinh tế, nhã nhặn thiên bẩm của người Hà Nội xưa, thứ vốn đòi hỏi thời gian chiêm nghiệm và chiều sâu tri thức, đang có nguy cơ bị thay thế bởi những sản phẩm "mỳ ăn liền" kỹ thuật số, đẹp mã nhưng rỗng tuếch về mặt nội hàm.

Việc lạm dụng các công cụ tạo ảnh tự động mà thiếu đi sự đối chiếu nghiêm túc với các tư liệu khảo cổ học đã và đang tạo ra những "di sản giả định", làm sai lệch bản sắc cốt lõi của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Đây chính là hồi chuông cảnh báo cho thấy: Công nghệ dù có vạn năng đến đâu cũng chỉ là phương tiện.

Nếu người trẻ chỉ mượn danh nghĩa "phát triển công nghiệp văn hóa" để chạy theo lợi nhuận trước mắt mà quên đi việc trau dồi phông nền tri thức, chúng ta sẽ chỉ tạo ra một thế hệ "đại sứ số" hời hợt.

Khi đó, dòng chảy số không còn nuôi dưỡng dòng máu sáng tạo nữa, mà sẽ nhấn chìm và biến di sản thành những món "hàng mã" bóng bẩy nhưng vô hồn giữa lòng đô thị hiện đại.

Hình ảnh thủ đô hiện đại

Giải pháp xây dựng hệ sinh thái tri thức

Chính vì vậy, Nghị quyết 09-NQ/TU không chỉ đơn thuần đóng vai trò là một đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ, mà nó còn chính là chiếc neo định hướng mang tính chiến lược để người trẻ Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng sáng tạo đổi mới luôn luôn phải đi đôi với trách nhiệm xã hội, và công nghệ hiện đại chỉ thực sự có giá trị bền vững khi nó được dẫn dắt bởi một cái đầu mang tư duy duy mỹ cùng một trái tim biết tôn trọng di sản sâu sắc.

Để giải quyết một cách triệt để và tận gốc những mặt trái, hệ lụy từ làn sóng thương mại hóa nhanh chóng, bài học thực tế từ bối cảnh hiện nay đòi hỏi Thành phố phải bắt tay vào thiết lập ngay một "hệ sinh thái tri thức" mang tính đồng bộ và toàn diện.

Đó phải là nơi diễn ra các hoạt động kết nối chính thống, cởi mở và chặt chẽ giữa các chuyên gia, nhà sử học, các nghệ nhân gạo cội giàu kinh nghiệm với giới công nghệ trẻ ngày nay thông qua các "ngân hàng dữ liệu số" chuẩn xác, được kiểm duyệt kỹ lưỡng về hệ thống hoa văn cũng như trang phục cổ.

Nguồn nguyên liệu sạch và chuẩn mực này sẽ trở thành bệ đỡ vững chắc, giúp thế hệ Gen Z có thể thỏa sức chuyển giao, áp dụng phương thức sáng tạo mới bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hay đồ họa vector mà không lo bị chệch khỏi quỹ đạo của bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, để thực sự đưa nền kinh tế tri thức vốn có của Thủ đô cất cánh mạnh mẽ như một hướng đi tất yếu của thời đại, giới khởi nghiệp trẻ tuổi cần chủ động chuyển dịch tư duy một cách mạnh mẽ, từ vị thế "gia công văn hóa" thuần túy sang việc chủ động "định hình bản sắc thương hiệu quốc gia."

Thay vì chỉ dừng lại ở việc vay mượn hay phụ thuộc hoàn toàn vào các công cụ số, phần mềm của nước ngoài, người trẻ Việt Nam phải tự mình làm chủ công nghệ lõi, tự nghiên cứu và xây dựng nên những thuật toán đồ họa mang đậm tư duy duy mỹ riêng biệt của người Việt nhằm tạo ra sức cạnh tranh sòng phẳng, kiêu hãnh trên trường quốc tế rộng lớn.

Cuối cùng, bài học mang tính bền vững nhất để có thể duy trì, nối dài sợi chỉ đỏ thế hệ chính là việc chú trọng nuôi dưỡng "cốt cách Tràng An" ngay từ trong chính không gian giảng đường, thông qua việc tích hợp giáo dục di sản vào các chương trình đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật và công nghệ đương đại.

Khi nét thanh lịch vốn có cùng tính kỹ tính khắt khe của "nếp xưa" đã ngấm sâu vào tư duy ứng xử, tư duy hành động như một bản năng tự nhiên, các chủ thể sáng tạo trẻ sẽ tự biết cách bảo vệ linh hồn cốt tủy cho sản phẩm của mình trước những cám dỗ đầy tính thực dụng của thị trường.

Hành trình tiến vào tương lai rực rỡ của một Thủ đô sáng tạo chắc chắn không có chỗ cho sự vội vã, hời hợt hay mang tính chất bề nổi.

Khi những quyết sách vĩ mô mang tính tầm nhìn chiến lược của Thành ủy tìm được tiếng nói chung, hòa quyện với khát vọng tự thân và tinh thần trách nhiệm cao cả của thế hệ số, dòng phù sa văn hóa Thăng Long-Hà Nội dồi dào sẽ lại tiếp tục được bồi đắp qua năm tháng.

Bằng việc làm chủ công nghệ, bằng tư duy kinh tế nhạy bén, sắc sảo, và bằng cả sự tử tế luôn thường trực trong huyết quản, thế hệ trẻ hôm nay đang tự mình vẽ nên một chân dung mới trọn vẹn, sống động cho Hà Nội: một đô thị vị lai đầy tiềm năng, rực rỡ sắc màu của công nghệ tiên tiến, nhưng ẩn sâu bên trong đó vẫn vẹn nguyên nếp sống thanh lịch, nhã nhặn và tinh tế vốn được chắt chiu từ ngàn năm văn hiến./.

Chuyển dịch tư duy, tăng sự hiện diện của văn hóa truyền thống ở không gian số Để lấp đầy những khoảng trống trong quá trình phát triển văn hóa, NSND Tống Toàn Thắng cho rằng sân khấu hiện đại không thể chỉ hướng tới thị trường, mà cần mở rộng tính bao trùm và nhân văn.