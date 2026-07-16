Anh điều tra TikTok liên quan đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) ngày 16/7 đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội TikTok nhằm xác định liệu ứng dụng này có tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý trong việc bảo vệ trẻ em tránh các nội dung độc hại theo quy định của Đạo luật An toàn Trực tuyến (Online Safety Act) hay không.

Trong thông báo, Ofcom cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét liệu có đủ căn cứ để kết luận TikTok đã hoặc đang không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo luật định. Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá cơ chế xác minh độ tuổi của người dùng mà TikTok đang áp dụng.

TikTok, thuộc sở hữu của tập đoàn ByteDance (Trung Quốc), khẳng định nền tảng này tuân thủ các quy định của Đạo luật An toàn Trực tuyến, có hiệu lực từ năm 2025 nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo TikTok, nền tảng sử dụng các quy định phù hợp với từng nhóm tuổi cùng công nghệ ước tính độ tuổi bằng trí tuệ nhân tạo (AI), được xây dựng dựa trên tư vấn của các chuyên gia và phù hợp với thông lệ của ngành.

Tuy nhiên, bà Kate Davies, Giám đốc Chiến lược và Nghiên cứu của Ofcom, cho biết cơ quan này còn hoài nghi về hiệu quả của công nghệ ước tính độ tuổi, phương thức xác định tuổi người dùng thông qua hành vi trực tuyến. Theo bà, đây không phải là phương pháp xác minh độ tuổi được Ofcom khuyến nghị.

Đạo luật An toàn Trực tuyến của Anh yêu cầu các nền tảng số phải ngăn trẻ vị thành niên tiếp cận những nội dung có hại như tự tử, tự làm hại bản thân, rối loạn ăn uống và nội dung khiêu dâm.

Các doanh nghiệp công nghệ cũng phải có biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung mang tính thù ghét, bạo lực, phân biệt giới tính, lạm dụng, bắt nạt trên mạng hoặc các thử thách nguy hiểm.

Những đơn vị vi phạm có thể bị phạt tới 18 triệu bảng Anh (khoảng 24 triệu USD) hoặc 10% doanh thu toàn cầu, tùy theo mức nào cao hơn.

Cùng ngày, Ofcom cũng công bố báo cáo cho thấy trẻ em vẫn có thể dễ dàng tìm thấy các trang web khiêu dâm không áp dụng biện pháp xác minh độ tuổi thông qua các công cụ tìm kiếm.

Cơ quan này cho biết Google Search và Bing của Microsoft đã cam kết phối hợp với Ofcom để triển khai các giải pháp nhằm hạn chế việc người dùng, đặc biệt là trẻ em, tiếp cận các trang web này.

Theo quy định của Đạo luật An toàn Trực tuyến, tất cả các trang web và ứng dụng tại Anh có cung cấp nội dung khiêu dâm đều phải áp dụng cơ chế xác minh độ tuổi để ngăn trẻ em tiếp cận các nội dung không phù hợp./.

EU sẽ siết chặt quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em theo từng nhóm tuổi Ủy ban châu Âu dự kiến trình đề xuất lập pháp trong năm nay nhằm quy định độ tuổi tiếp cận mạng xã hội, tăng trách nhiệm của các nền tảng số và bảo vệ trẻ em trước các thiết kế có nguy cơ gây nghiện.