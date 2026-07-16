Đức và Áo tiếp tục duy trì kiểm soát biên giới nhằm giảm di cư trái phép

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt và người đồng cấp Áo Gerhard Karner ngày 15/7 tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát biên giới giữa hai nước sau cuộc hội đàm tại Berlin.



Bộ trưởng Dobrindt cho biết việc kiểm soát biên giới đang phát huy hiệu quả và được hai bên phối hợp triển khai chặt chẽ. Trong khi người đứng đầu Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner cũng khẳng định đây là một trong những biện pháp góp phần giảm tình trạng di cư bất hợp pháp.



Theo ông Dobrindt, việc dỡ bỏ kiểm soát tại các biên giới nội khối Liên minh châu Âu (EU) sẽ tạo thuận lợi cho mọi người, song chỉ có thể thực hiện khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng.



Đức bắt đầu áp dụng kiểm soát tại biên giới với tất cả các nước láng giềng từ tháng 9/2024 theo quyết định của Bộ trưởng Nội vụ Liên bang khi đó là bà Nancy Faeser.

Tháng 5/2025, người kế nhiệm bà, Bộ trưởng Alexander Dobrindt, đã tăng cường các biện pháp kiểm soát và nhiều lần gia hạn việc áp dụng kể từ đó.



Theo Chính phủ Đức, việc duy trì kiểm soát biên giới phụ thuộc vào hiệu quả của Hệ thống Tị nạn chung châu Âu (CEAS) cũng như công tác bảo vệ biên giới bên ngoài của EU.

Hiện Berlin đang theo dõi sát việc triển khai cải cách luật tị nạn của EU, trong đó CEAS chính thức có hiệu lực từ ngày 12/6.



Trong tháng 6 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) khuyến nghị các nước thành viên từng bước giảm các biện pháp kiểm soát tại biên giới nội khối sau khi EU hoàn tất cải cách hệ thống tị nạn.

Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ bờ biển châu Âu (Frontex) cũng cho biết số vụ vượt biên trái phép tại các biên giới bên ngoài EU đã giảm khoảng một phần ba trong nửa đầu năm nay.



Theo quy định của EU, việc kiểm soát tại các biên giới nội khối chỉ được phép áp dụng trong những trường hợp đặc biệt và trên cơ sở tạm thời. Gần đây, một số tòa án đã phán quyết rằng các biện pháp kiểm soát biên giới của Đức là không phù hợp với quy định của EU.

Tuy nhiên, Berlin vẫn cho rằng việc duy trì các biện pháp này là cần thiết do áp lực ngày càng lớn đối với nhà nước và xã hội từ làn sóng người di cư và người xin tị nạn kể từ năm 2015.



Trong khi đó, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz kêu gọi Đức dỡ bỏ kiểm soát biên giới, cho rằng các biện pháp này "hầu như không mang lại hiệu quả, đồng thời vi phạm các nguyên tắc pháp lý cơ bản của châu Âu."

Theo ông, việc kiểm tra tại biên giới cũng gây tốn kém thời gian và chi phí cho người lao động qua biên giới cũng như các doanh nghiệp vận tải hàng hóa./.

Đức tiếp tục duy trì kiểm soát biên giới, siết quản lý người nhập cư Chính phủ Đức xác nhận duy trì kiểm soát biên giới và siết quy định với người xin tị nạn, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, dù số đơn xin tị nạn mới đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây.

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