EU chấp thuận kế hoạch khắc phục các vi phạm của X về nội dung số

Ngày 15/7, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã chấp thuận kế hoạch của mạng xã hội X nhằm khắc phục các vi phạm về nội dung kỹ thuật số khiến nền tảng này phải nhận án phạt 120 triệu euro (khoảng 138 triệu USD).

Tháng 12/2025, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định phạt nền tảng truyền thông xã hội X, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, 120 triệu euro vì vi phạm nghĩa vụ minh bạch theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).

Cụ thể, về dấu tích xanh - được triển khai sau khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản năm 2022 - cho phép bất kỳ ai trả tiền cũng có được huy hiệu xác thực mà không cần X phải xác minh về người đứng sau tài khoản. EU cho rằng hệ thống này gây hiểu lầm cho người dùng, dễ dẫn đến các hành vi lừa đảo, mạo danh và thao túng thông tin từ các tác nhân độc hại.

Ngoài ra, X không cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu quảng cáo cho các nhà nghiên cứu, vi phạm quy định về minh bạch theo DSA. Đây là khoản tiền phạt đầu tiên mà EC áp dụng đối với X theo DSA, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực giám sát các công ty công nghệ lớn.

Theo kế hoạch, phía X đề xuất các biện pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin cho các nhà nghiên cứu, bao gồm cả quyền tiếp cận nội dung quảng cáo, đồng thời cam kết phản hồi các yêu cầu một cách kịp thời.

Nền tảng này cũng thay đổi thuộc tính của dấu tích xanh từ tài khoản “được xác minh” sang tài khoản người dùng “trả phí.”

Người phát ngôn của EC về các vấn đề kỹ thuật số, ông Thomas Regnier nhận định các biện pháp mà X cam kết thực hiện là bước đi quan trọng và đúng hướng, đồng thời cho rằng điều này sẽ giúp nền tảng minh bạch về các hệ thống cũng như tác động đối với người dùng.

Mạng xã hội X có thời hạn 6 tháng để triển khai các biện pháp này, với sự giám sát và kiểm tra của một đơn vị độc lập.

Tuy nhiên, thỏa thuận đạt được về các biện pháp khắc phục này không ảnh hưởng đến đơn kháng cáo án phạt tiền mà X đã nộp lên tòa án vào tháng 2 năm nay.

Đến nay, EC vẫn chưa hoàn tất cuộc điều tra nhằm vào X được khởi xướng từ năm 2023.

Đầu năm nay, ủy ban cũng mở một cuộc điều tra khác liên quan đến công cụ trò chuyện ứng dụng trí tuệ nhân tạo Grok - được tích hợp vào mạng xã hội X - tạo ra các hình ảnh deepfake có nội dung khiêu dâm./.

Anh điều tra TikTok liên quan đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng Theo quy định, tất cả các trang web và ứng dụng tại Anh có cung cấp nội dung khiêu dâm đều phải áp dụng cơ chế xác minh độ tuổi để ngăn trẻ em tiếp cận các nội dung không phù hợp.