Thụy Sĩ điều tra vụ nhiều UAV xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân

Giới chức Thụy Sĩ đang điều tra vụ nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Gösgen, ở bang Solothurn, phía Bắc nước này. Hiện vẫn chưa xác định được mục đích của các chuyến bay.

Theo truyền thông Thụy Sĩ, tối 12/7, người dân đã báo cảnh sát sau khi phát hiện ít nhất 7 UAV bay về phía nhà máy điện hạt nhân Gösgen.

Cảnh sát bang Solothurn cho biết đang phối hợp với lực lượng cảnh sát các bang lân cận, Cục Hàng không Dân dụng Liên bang và Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ (Fedpol) để điều tra, xác minh số lượng cũng như nguồn gốc của các UAV.

Sau vụ việc, công tác giám sát an ninh tại nhà máy đã được tăng cường. Tuy nhiên, người phát ngôn nhà máy, ông Max Brugger, khẳng định hệ thống an ninh không bị ảnh hưởng và nhà máy chưa từng rơi vào tình trạng mất an toàn.

Theo ông, công trình được thiết kế để vẫn bảo đảm an toàn ngay cả trong trường hợp xảy ra va chạm với một máy bay cỡ lớn, vì vậy nguy cơ từ các UAV đối với an toàn hạt nhân hiện được đánh giá là rất thấp.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng UAV vẫn có thể được sử dụng để thu thập thông tin từ trên không về lối ra vào và các quy trình bảo vệ của cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Theo quy định của Thụy Sĩ, dù khu vực nhà máy điện hạt nhân thuộc vùng cấm bay, các UAV xâm nhập không được phép tự ý bắn hạ hoặc vô hiệu hóa. Khi phát hiện thiết bị bay trái phép, ban quản lý nhà máy phải thông báo cho lực lượng cảnh sát để xử lý.

Cảnh sát có thể sử dụng các thiết bị gây nhiễu tín hiệu điều khiển hoặc GPS, cũng như súng bắn lưới để khống chế UAV trong phạm vi ngắn.

Đây không phải lần đầu UAV xuất hiện gần các cơ sở hạ tầng quan trọng tại Thụy Sĩ. Đầu tháng 7 vừa qua, UAV cũng được phát hiện gần một doanh trại quân đội ở bang Bern và một căn cứ không quân.

Trước đó, mùa Thu năm 2025, UAV từng xuất hiện trên khu vực trạm biến áp Laufenburg, một trong những nút truyền tải điện quan trọng của châu Âu.

Sau điều tra, giới chức xác định đây là chuyến bay được cấp phép của một công ty thực hiện kiểm tra đường dây điện cho đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Swissgrid.

Nhà chức trách cho biết không loại trừ khả năng vụ việc tại nhà máy Gösgen cũng có nguyên nhân tương tự./.

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