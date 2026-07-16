Quốc hội Ukraine thông qua việc bổ nhiệm tân Thủ tướng

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Ngày 16/7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 đại biểu có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz, ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới. Ông Koretsky chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trước đây.



Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trong số những nhiệm vụ chính của Nội các tương lai, ông Koretsky nêu ra việc đảm bảo đầy đủ cho Lực lượng Quốc phòng, phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, hỗ trợ người dân, thu hút viện trợ quốc tế và thúc đẩy Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ông Koretsky cũng cảnh báo rằng mùa Đông tới có thể khó khăn hơn mùa Đông năm ngoái. Tân thủ tướng sẽ sớm trình bày kế hoạch hành động và đề xuất thành phần chính phủ mới.



Phát biểu trước khi bỏ phiếu, ông Koretsky tuyên bố rằng nếu được bổ nhiệm, ông muốn thành lập một chính phủ tập trung vào việc tăng cường quốc phòng, phát triển kinh tế và đưa Ukraine tiến gần hơn đến tư cách thành viên EU.

Ông nhấn mạnh rằng sự ổn định của đất nước dựa trên hai trụ cột chính: quân đội và người dân, những người tiếp tục làm việc và xây dựng lại đất nước bất chấp xung đột.

Ông Koretsky cũng tuyên bố ủng hộ việc khôi phục vị thế của Bộ Chính sách Nông nghiệp như một cơ quan độc lập và có kế hoạch đề cử ông Taras Vysotskyi vào vị trí Bộ trưởng Bộ Chính sách Nông nghiệp.

Trước đây, ông từng giữ chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chính sách Nông nghiệp và cũng là Bộ trưởng lâm thời cho đến khi bộ này sáp nhập với Bộ Kinh tế.

Theo ông Koretsky, việc khôi phục Bộ Chính sách Nông nghiệp riêng biệt sẽ chỉ là bước đầu tiên trong việc cải cách cấu trúc của Bộ Kinh tế, vốn trong những năm gần đây có phạm vi nhiệm vụ quá rộng.



Tổng thống Zelensky đã giải thích lý do chọn ông Koretsky làm người đứng đầu chính phủ. Ông cho biết sự lựa chọn này gắn liền với nhu cầu chuẩn bị cho đất nước vượt qua giai đoạn mùa Đông khó khăn và tiếp tục giải quyết các vấn đề quốc tế và kinh tế.



Ngày 12/7, ông Zelensky tuyên bố kế hoạch cải tổ chính phủ để phù hợp với sự thay đổi "chiến lược chính trị". Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng Yulia Svyrydenko và toàn bộ chính phủ vào ngày 14/7./.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko từ chức trong đợt cải tổ chính phủ Tổng thống Zelensky hiện chưa công bố người kế nhiệm bà Svyrydenko, song cho biết Ukraine đang "thay đổi chiến lược chính trị" để ứng phó với "những thách thức và nhiệm vụ mới."