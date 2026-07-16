Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Ukraine, kêu gọi kiềm chế xung đột trên Biển Đen

Trong chuyến thăm tới Ukraine nhằm thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải giữa nước này với Nga, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 16/7 cho biết Ankara không muốn cuộc xung đột lan rộng hơn nữa ở Biển Đen.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine và Nga đã liên tục cáo buộc tấn công tàu thuyền của nhau trên Biển Đen - tuyến đường thủy huyết mạch phục vụ hoạt động xuất khẩu của cả hai nước.

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Ngoại trưởng Fidan nhấn mạnh không nên để xung đột lan rộng ra Biển Đen.

“Đơn giản là không có lý do gì để một cuộc chiến ở châu Âu kéo dài tới 5 năm trong thế kỷ 21 này. Chúng ta cần hòa bình hơn bao giờ hết,” ông nói.

Thổ Nhĩ Kỳ từng đăng cai một số vòng đàm phán giữa Ukraine và Nga vào thời điểm hai bên bắt đầu xung đột và thêm một vòng nữa vào năm ngoái.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này chỉ mang lại kết quả hạn chế là những đợt trao đổi tù binh quy mô lớn.

Trong buổi hội kiến Tổng thống Nga Biển Đen hồi tháng trước, Ngoại trưởng Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán trong tương lai.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 16/7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga ghi nhận và cảm ơn thiện chí của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc sẵn sàng hỗ trợ đưa tình hình Ukraine đi theo lộ trình hòa bình.

Tuy nhiên, phía Nga chưa thấy có triển vọng trong việc nối lại đàm phán, dù Moskva luôn cởi mở với việc này.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiga tuyên bố Tổng thống Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

Quốc hội Ukraine thông qua việc bổ nhiệm tân Thủ tướng Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz, ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới.