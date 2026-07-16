Mỹ xem xét yêu cầu ký quỹ 100.000 USD với người xin thẻ xanh

Chính quyền Mỹ đang thảo luận kế hoạch yêu cầu một số người xin thẻ xanh tại các lãnh sự quán nước ngoài phải đóng một khoản tiền ký quỹ 100.000 USD nhằm đảm bảo khả năng tự túc về tài chính khi nhập cư.

Theo đề xuất đang được Bộ Ngoại giao Mỹ xây dựng, mức ký quỹ có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể nhưng các cuộc thảo luận đang tập trung vào con số 100.000 USD đối với những người xin thị thực định cư.

Người nhập cư dự kiến sẽ nhận lại số tiền này sau khi trở thành công dân Mỹ, một quá trình kéo dài ít nhất 5 năm. Khoản tiền này đóng vai trò như tài sản thế chấp trong trường hợp người giữ thẻ xanh không thể tự nuôi sống bản thân sau khi đến Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết Tổng thống Trump đã nêu rõ những người muốn nhập cư vào Mỹ phải có khả năng tự chủ về tài chính. Ông cho biết Bộ Ngoại giao đang nghiên cứu các quy định hiện hành để yêu cầu người xin thị thực ký quỹ như một cách chứng minh họ có nguồn kinh phí cần thiết.

Tuy nhiên, chính sách này đang vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư. Người đứng đầu các phản ứng chính phủ tại Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ Sharvari Dalal-Dheini nhận định mục tiêu của các khoản ký quỹ là nhằm ngăn cản một nhóm đối tượng nhập cư nhất định, biến hệ thống di trú thành một mô hình chi trả để tham gia mà chỉ những người giàu mới có thể tiếp cận.



Trước đó, Mỹ đã tạm dừng xử lý thị thực nhập cư cho 75 quốc gia, bao gồm Pakistan, Nigeria và Brazil, kể từ ngày 1/1/2026 nhằm hạn chế người nhập cư có thu nhập thấp.

Kế hoạch ký quỹ mới này dự kiến mở rộng từ chương trình thí điểm mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã triển khai từ tháng 8/2025 đối với người xin thị thực du lịch từ một số quốc gia châu Phi với mức phí tối đa 15.000 USD.

Các cố vấn nhập cư chính phủ Mỹ từ lâu đã tìm cách ngăn cản người nhập cư trở thành thường trú nhân nếu họ có khả năng sử dụng trợ cấp công cộng. Mặc dù quy tắc về "Gánh nặng công cộng" từ năm 2019 - vốn đánh giá người xin thẻ xanh dựa trên tài sản ròng, trình độ học vấn và tiếng Anh - chưa được chính thức tái áp dụng trong nhiệm kỳ này, nhưng các viên chức thị thực Mỹ đã được hướng dẫn để xem xét kỹ lưỡng các yếu tố tương tự khi sàng lọc ứng viên./.

Mỹ thông báo sửa đổi quy trình xin thẻ xanh Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết chính sách mới yêu cầu những người đã sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ phải quay về nước họ để nộp hồ sơ xin quay lại Mỹ theo diện thường trú.

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