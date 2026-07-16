Mỹ sàng lọc testosterone định kỳ cho quân nhân trên 30 tuổi

Ngày 15/7, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo Lầu Năm Góc sẽ triển khai chương trình sàng lọc nồng độ testosterone hằng năm đối với toàn bộ quân nhân từ 30 tuổi trở lên, đồng thời cho phép những người dưới 30 tuổi tham gia trên cơ sở tự nguyện, nhằm nâng cao thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, ông Hegseth cho biết chương trình sẽ được lồng ghép vào quy trình khám sức khỏe định kỳ của quân nhân.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định việc theo dõi và điều trị tình trạng suy giảm testosterone, nếu cần thiết, sẽ giúp duy trì sức bền, khối lượng cơ bắp, khả năng phục hồi và sự tỉnh táo trong môi trường tác chiến cường độ cao cho quân nhân.

Ông Hegseth nhấn mạnh Bộ Chiến tranh cần liên tục tìm kiếm các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu suất chiến đấu và sức khỏe lâu dài của binh sỹ. Các biện pháp điều trị, bao gồm liệu pháp thay thế testosterone, sẽ được thực hiện theo chỉ định y khoa và hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện.



Theo Bộ Chiến tranh, môi trường tác chiến khắc nghiệt với tình trạng thiếu ngủ kéo dài, căng thẳng tâm lý và thiếu hụt năng lượng có thể làm suy giảm đáng kể nồng độ testosterone, dẫn đến mất khối lượng cơ, giảm sức bền, kéo dài thời gian hồi phục sau chấn thương và ảnh hưởng đến khả năng chống chịu áp lực tinh thần.

Giới chức quân đội cho rằng việc duy trì nồng độ testosterone ở mức phù hợp sẽ giúp bảo vệ mật độ xương, hỗ trợ phục hồi mô cơ và duy trì khả năng mang vác trang bị nặng trong các nhiệm vụ kéo dài.



Tuy nhiên, chương trình cũng làm dấy lên tranh luận trong giới y khoa. Nhiều chuyên gia cảnh báo việc sử dụng testosterone không đúng chỉ định có thể gây vô sinh tạm thời ở nam giới trẻ tuổi, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và các biến chứng tim mạch.

Hiệp hội Bác sỹ Mỹ (ACP) cũng cho rằng hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để khuyến nghị sử dụng testosterone nhằm điều trị các triệu chứng liên quan đến lão hóa như giảm năng lượng hoặc suy giảm nhận thức ở những người không mắc bệnh lý thiếu hụt hormone./.

Tổng thống Mỹ cam kết trả lương cho quân nhân bất chấp chính phủ đóng cửa Tổng thống Trump yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sử dụng mọi khoản ngân sách còn khả dụng trong tài khóa 2026 để thực hiện việc chi trả lương và phụ cấp cho các quân nhân đang tại ngũ.

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