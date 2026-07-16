Gánh nặng đối với hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Italy

Bệnh Alzheimer đang đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại Italy, không chỉ bởi số ca mắc gia tăng mà còn do bất cập trong cơ chế chi trả chi phí điều trị.

Hiệp hội các cơ sở chăm sóc và viện dưỡng lão Uneba cảnh báo nếu không sớm có quy định thống nhất ở cấp quốc gia, nhiều cơ sở chăm sóc ở Italy có nguy cơ rơi vào khủng hoảng tài chính, kéo theo nguy cơ người bệnh không còn nơi tiếp nhận điều trị.



Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nguyên nhân xuất phát từ các phán quyết của Tòa án, theo đó khi người bệnh Alzheimer hoặc mắc các bệnh thoái hóa thần kinh cần điều trị nội trú với dịch vụ y tế và chăm sóc xã hội không thể tách rời, toàn bộ chi phí lưu trú phải do hệ thống y tế khu vực chi trả, thay vì chia sẻ với gia đình như trước đây.



Tuy nhiên, theo Uneba, nhiều chính quyền khu vực trên thực tế chưa thực hiện nghĩa vụ này. Trong khi những gia đình được miễn hoặc yêu cầu hoàn trả phần phí đã đóng, các viện dưỡng lão lại phải tự gánh khoản chi phí chưa được thanh toán.

Nhiều văn phòng luật sư cũng đang hỗ trợ các gia đình khởi kiện để yêu cầu hoàn lại số tiền đã đóng trong nhiều năm, khiến áp lực tài chính đối với các cơ sở chăm sóc ngày càng tăng.



Theo Uneba, nghịch lý hiện nay là pháp luật quy định người mắc Alzheimer được hưởng dịch vụ chăm sóc bằng ngân sách công, các tòa án cũng bảo vệ quyền lợi của người bệnh, nhưng nhiều chính quyền khu vực vẫn chưa phân bổ ngân sách để thanh toán đầy đủ.

Hệ quả là gánh nặng tài chính chuyển sang các cơ sở chăm sóc, phần lớn thuộc khu vực phi lợi nhuận.



Uneba cũng bày tỏ lo ngại trước xu hướng tăng cường chăm sóc tại nhà như một giải pháp giảm áp lực ngân sách.

Theo hiệp hội, mô hình này không thể thay thế việc điều trị nội trú đối với nhiều bệnh nhân Alzheimer nặng, bởi người thân thường không đủ khả năng chăm sóc liên tục 24/7.



Trước thực trạng trên, Uneba kêu gọi Chính phủ Italy ban hành quy định thống nhất trên phạm vi cả nước nhằm xác định rõ trách nhiệm chi trả của các chính quyền khu vực, đồng thời bảo vệ các viện dưỡng lão khỏi nguy cơ phải bồi hoàn các khoản phí mà lẽ ra cơ quan y tế công phải thanh toán.

Việc sớm hoàn thiện cơ chế tài chính không chỉ giúp bảo đảm hoạt động của các cơ sở chăm sóc mà còn duy trì khả năng tiếp cận dịch vụ đối với người mắc Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh, trong bối cảnh Italy là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Âu./.

Bộ xét nghiệm máu mới giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán căn bệnh này đang mất trung bình khoảng 3,5 năm.

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