Hé lộ những điều chưa từng có trong đêm chung kết World Cup 2026

Theo Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), đêm chung kết World Cup 2026 sẽ đánh dấu hàng loạt dấu mốc chưa từng có, biến trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành một đại tiệc nơi thể thao, âm nhạc và giải trí hòa quyện ở quy mô đặc biệt.

Tâm điểm của đêm bế mạc tại sân MetLife (bang New Jersey, Mỹ) dĩ nhiên vẫn là màn so tài giữa Argentina và Tây Ban Nha - trận chung kết được đánh giá là đặc biệt bậc nhất trong lịch sử gần một thế kỷ của World Cup.

Lần đầu tiên, hai đội tuyển bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup với tư cách là đương kim vô địch của hai giải đấu cấp châu lục danh giá nhất thế giới.

Argentina đang giữ ngôi vương Copa America, còn Tây Ban Nha là nhà vô địch EURO.

Chưa từng có một trận chung kết World Cup nào quy tụ đồng thời hai đội bóng đang thống trị bóng đá Nam Mỹ và châu Âu, khiến cuộc đối đầu tại MetLife không chỉ mang ý nghĩa tìm ra nhà vô địch thế giới, mà còn là màn so tài giữa hai nền bóng đá đang đứng trên đỉnh cao của hai châu lục mạnh nhất hành tinh.

Với Argentina, đây là cơ hội để khắc tên mình vào lịch sử. Sau hành trình đầy bản lĩnh ở vòng knock-out, đội bóng “Xứ Tango” chỉ còn cách mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương đúng một trận đấu.

Nếu đánh bại Tây Ban Nha, họ sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha mang đến giải đấu một tập thể trẻ trung nhưng giàu bản lĩnh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Với những ngôi sao như Rodri, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal hay tài năng trẻ Lamine Yamal, “La Roja” đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải khi mới chỉ để lọt lưới 1 bàn từ đầu World Cup.

Một bên là kinh nghiệm, bản lĩnh và ADN chiến thắng của nhà đương kim vô địch; bên kia là sức trẻ cùng triết lý kiểm soát bóng hiện đại. Tất cả hứa hẹn tạo nên một trận chung kết được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất của bóng đá hiện đại.

Tuy nhiên, sức hút của đêm hạ màn World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở 90 phút trên sân cỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, FIFA sẽ tổ chức chương trình biểu diễn giữa hiệp theo mô hình Super Bowl (trận chung kết thường niên của Giải Bóng bầu dục quốc gia Mỹ - NFL), theo đó đưa trận chung kết World Cup trở thành sự kiện thể thao – giải trí có quy mô hàng đầu thế giới.

Trước giờ bóng lăn khoảng 90 phút, sân MetLife sẽ mở màn bằng lễ bế mạc hoành tráng với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng quốc tế như tài tử Hollywood Tom Cruise, rapper Post Malone, streamer IShowSpeed, ca sĩ Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger và Jennifer Hudson – một trong số rất ít nghệ sĩ từng hoàn tất "EGOT", bộ sưu tập gồm 4 giải thưởng danh giá Emmy, Grammy, Oscar và Tony.

Theo kế hoạch của FIFA, lễ bế mạc sẽ bắt đầu lúc 13h30 ngày 19/7 theo giờ địa phương (tức 0h30 ngày 20/7 theo giờ Việt Nam). Ban tổ chức khuyến nghị người hâm mộ có vé nên đến sân vận động từ sớm để tham gia các hoạt động tương tác và thưởng thức trọn vẹn chương trình nghệ thuật trước trận đấu.

Sau hơn một tháng tranh tài với sự tham dự của 48 đội tuyển – kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được mở rộng quy mô và tổ chức tại 3 quốc gia Bắc Mỹ, giải đấu sẽ khép lại bằng một đêm hội được kỳ vọng vượt ra ngoài khuôn khổ của bóng đá.

Dù chiếc cúp vàng chỉ có một chủ nhân, nhưng World Cup 2026 chắc chắn sẽ được nhớ tới như một kỳ World Cup của những cột mốc mới, nơi lịch sử được viết nên không chỉ bởi kết quả trên sân cỏ mà còn bởi những trải nghiệm chưa từng có dành cho người hâm mộ trên toàn thế giới./.

World Cup 2026: Cuộc đấu trí giữa hai thầy trò Ít ai biết rằng Huấn luyện viên Lionel Scaloni – người đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới cùng Argentina – từng là học trò của chính người đang dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha.