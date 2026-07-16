World Cup 2026: Cuộc đấu trí giữa hai thầy trò

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ là màn so tài giữa hai nhà vô địch của bóng đá Nam Mỹ và châu Âu, cũng không chỉ là cuộc đối đầu giữa Lionel Messi với “thế hệ vàng” mới của “La Roja”, mà còn ẩn chứa một câu chuyện rất đặc biệt phía sau đường biên.

Ít ai biết rằng Huấn luyện viên Lionel Scaloni – người đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới cùng Argentina – từng là học trò của chính Huấn luyện viên Luis de la Fuente, người đang dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha.



Đó là một mối lương duyên hiếm có của bóng đá thế giới, và giờ đây, hai người sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận đấu lớn nhất hành tinh. Không nhiều người biết về câu chuyện này cho đến khi chính Huấn luyện viên Scaloni bất ngờ tiết lộ trong một buổi họp báo.

Khi một phóng viên đặt câu hỏi về đối thủ, chiến lược gia người Argentina chủ động ngắt lời rồi mỉm cười nói: "Ông Luis de la Fuente là thầy của tôi trong khóa học huấn luyện năm 2017. Bạn có biết điều đó không? Không, chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên."



Đó không phải là một lời xã giao. Năm 2017, sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Huấn luyện viên Scaloni theo học khóa đào tạo Huấn luyện viên chuyên nghiệp UEFA Pro do Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) tổ chức.

Đây là chương trình dành cho những cựu cầu thủ từng thi đấu nhiều năm tại La Liga hoặc có đủ số lần khoác áo đội tuyển quốc gia theo tiêu chuẩn Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).



Lớp học khi ấy quy tụ khoảng 30 cựu danh thủ nổi tiếng như Fernando Redondo, Javier Saviola, Leo Franco, Valerón, Manuel Pablo, Orbaiz, Craioveanu hay Julio César. Người trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn nhiều nội dung chuyên môn chính là chiến lược gia Luis de la Fuente – khi đó vẫn nổi tiếng với vai trò đào tạo các đội trẻ Tây Ban Nha.

Hai chiến lược gia Scaloni và De la Fuente thậm chí còn đứng cạnh nhau trong bức ảnh lưu niệm chính thức của khóa học tại Trung tâm huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha.

Có lẽ lúc ấy, không ai có thể hình dung chưa đầy một thập kỷ sau, hai thầy trò sẽ gặp lại nhau trong trận đấu quyết định ngôi vương World Cup.



Việc ông Scaloni chọn Tây Ban Nha để học nghề huấn luyện cũng là điều dễ hiểu. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông gắn bó gần như trọn vẹn với bóng đá “Xứ Bò tót.”

Từ năm 1998 đến 2006, ông Scaloni khoác áo Câu lạc bộ Deportivo La Coruna, trước khi tiếp tục thi đấu cho Racing Santander và Mallorca.

Gần một thập kỷ sống và chơi bóng tại Tây Ban Nha giúp ông thấm nhuần triết lý bóng đá nơi đây, đồng thời xây dựng mối quan hệ với nhiều nhân vật có ảnh hưởng, trong đó có ông De la Fuente.



Thế nhưng, người học trò năm nào đã trưởng thành vượt bậc. Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Argentina năm 2018, Huấn luyện viên Scaloni từng bước xây dựng một tập thể kết hợp hài hòa giữa chất kỹ thuật Nam Mỹ và sự kỷ luật trong tổ chức chiến thuật.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Argentina liên tiếp chinh phục Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022, Copa America 2024 và giờ đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch thế giới – điều chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962.



Ở phía bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên De la Fuente cũng viết nên chương huy hoàng của riêng mình. Sau nhiều năm dẫn dắt các đội trẻ, ông giúp Tây Ban Nha vô địch UEFA Nations League rồi EURO 2024, đồng thời xây dựng một thế hệ tài năng mới với những cái tên như Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Gavi hay Rodri.

Dưới bàn tay của nhà cầm quân 65 tuổi, “La Roja” không chỉ khôi phục bản sắc kiểm soát bóng truyền thống mà còn trở nên trực diện, tốc độ và hiệu quả hơn.



Bởi vậy, trận chung kết World Cup 2026 không đơn thuần là màn đối đầu giữa hai đội tuyển mạnh nhất hiện nay. Đó còn là cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia hiểu rất rõ tư duy bóng đá của nhau.

Một người từng truyền đạt những bài học đầu tiên về nghề huấn luyện. Người còn lại đã tiếp thu, phát triển và vươn lên trở thành một trong những Huấn luyện viên thành công nhất thế giới.



Ở sân khấu lớn nhất của hành tinh bóng đá, mọi mối quan hệ thầy trò sẽ tạm gác sang một bên. Điều còn lại chỉ là 90 phút – hoặc hơn – để quyết định ai sẽ được ghi tên vào lịch sử.

Nếu chiến lược gia Huấn luyện viên De la Fuente đang theo đuổi giấc mơ đưa Tây Ban Nha trở lại ngôi vương thế giới sau 16 năm chờ đợi, thì “thuyền trưởng” Scaloni cũng đứng trước cơ hội hiếm có để cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Và biết đâu, chiến thắng lớn nhất của người học trò lại sẽ đến trong chính ngày anh phải đối đầu với người thầy đã đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường trở thành Huấn luyện viên./.

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