World Cup 2026: Tiếng còi mãn cuộc và khởi đầu mới của bóng đá Canada

World Cup 2026 đã khép lại với đội tuyển Canada, nhưng đối với bóng đá nước này, cuộc chơi quan trọng hơn mới chỉ bắt đầu. Sau nhiều tuần lễ các sân vận động, fanzone và quảng trường công cộng chật kín người hâm mộ, Canada đang đứng trước một câu hỏi mang tính bước ngoặt: liệu sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có thể trở thành động lực cho sự phát triển lâu dài, hay sẽ chỉ là ký ức đẹp của một mùa Hè đặc biệt?

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, lần đầu tiên trong nhiều thập niên, bóng đá thực sự trở thành tâm điểm của đời sống thể thao Canada. Từ Vancouver đến Toronto, hàng triệu người theo dõi các trận đấu, hòa mình vào bầu không khí lễ hội và dành sự cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển quốc gia.

Những hình ảnh người dân đứng kín hai bên đường chào đón các cầu thủ, cờ đỏ trắng tung bay trên các tuyến phố và tiếng còi xe vang lên sau mỗi chiến thắng đã tạo nên khung cảnh hiếm thấy đối với một quốc gia vốn được xem là "lãnh địa" của khúc côn cầu trên băng.

Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Canada Kevin Blue cho rằng giá trị lớn nhất mà World Cup mang lại không chỉ nằm ở kết quả thi đấu, mà ở sự thay đổi trong cách người dân nhìn nhận bóng đá.

Theo ông, việc hai thành phố chủ nhà Vancouver và Toronto như chuyển mình để đứng sau đội tuyển quốc gia đã tạo nên nguồn động lực rất lớn cho các cầu thủ, đặc biệt là những người trưởng thành từ chính các địa phương này.

Cổ động viên Canada tại khu FanZone Ottawa. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành "ngôi nhà" đầu tiên của bóng đá Canada, phục vụ đội tuyển quốc gia, đào tạo cầu thủ trẻ, huấn luyện viên, trọng tài, nghiên cứu khoa học thể thao, y học thể thao và các chương trình phát triển bóng đá cộng đồng.

Tuy nhiên, cảm xúc chỉ là điểm khởi đầu. Thách thức thực sự của bóng đá Canada là giữ được sự quan tâm của người hâm mộ sau khi World Cup kết thúc và biến làn sóng yêu bóng đá thành nền tảng phát triển bền vững. Đó cũng là lý do Liên đoàn bóng đá Canada xác định Trung tâm Huấn luyện Quốc gia là dự án di sản quan trọng nhất sau World Cup.

Theo ước tính, dự án cần khoản đầu tư khoảng 250-300 triệu CAD (178-213 triệu USD), được huy động từ nhiều nguồn như quỹ di sản World Cup, ngân sách chính phủ, doanh nghiệp, nhà tài trợ, các tổ chức thiện nguyện và cộng đồng địa phương.

Chính phủ Canada đã cam kết gần 9,8 triệu CAD cho giai đoạn quy hoạch, thiết kế và chuẩn bị xây dựng. Đây được xem là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một trung tâm huấn luyện hiện đại, điều mà Canada - dù là quốc gia có số lượng người chơi bóng đá rất lớn – vẫn còn thiếu.

Theo Liên đoàn bóng đá Canada, hiện cả nước có gần 1 triệu cầu thủ đăng ký, sinh hoạt tại hơn 1.200 câu lạc bộ thuộc 13 liên đoàn cấp tỉnh và vùng lãnh thổ. Điều đó cho thấy bóng đá đã có nền tảng xã hội rộng lớn. Tuy nhiên, để biến lợi thế ấy thành thành tích thể thao và giá trị kinh tế, Canada cần một hệ thống đào tạo bài bản và cơ sở hạ tầng đủ mạnh.

Nhiều chuyên gia nhận định World Cup 2026 không nên được xem là đích đến, mà phải trở thành điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới của bóng đá Canada.

Cổ động viên nhí Canada cổ vũ đội nhà. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong quá khứ, quốc gia Bắc Mỹ từng nhiều lần chứng kiến sức hút của bóng đá tăng cao sau các giải đấu lớn rồi nhanh chóng giảm nhiệt. Lần này, tình thế có phần khác biệt khi Canada đang sở hữu đội tuyển đủ sức truyền cảm hứng, lực lượng cầu thủ trẻ ngày càng đông đảo, các câu lạc bộ chuyên nghiệp phát triển ổn định và một kế hoạch dài hạn đang dần được hình thành.

Tuy vậy, nếu thiếu chiến lược đầu tư đồng bộ, những gì World Cup để lại rất có thể sẽ chỉ dừng ở những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa Hè 2026. Người hâm mộ hoàn toàn có thể nhanh chóng quay trở lại với khúc côn cầu, bóng rổ hay những môn thể thao vốn quen thuộc hơn trong đời sống thường nhật.

Do đó, câu hỏi lớn nhất sau World Cup không còn là liệu người Canada có yêu bóng đá hay không. Điều đó đã được trả lời bằng những khán đài chật kín, những fanzone đông nghịt người và bầu không khí cuồng nhiệt kéo dài suốt giải đấu. Điều quan trọng hơn là liệu Canada có đủ quyết tâm, nguồn lực và tầm nhìn để biến tình yêu ấy thành một hệ thống phát triển bền vững.

Di sản của World Cup 2026 sẽ không được đo bằng những lễ hội hay những bức ảnh đẹp, mà bằng những sân tập mới được xây dựng, số lượng trẻ em tiếp tục gắn bó với trái bóng, sức sống của các giải vô địch quốc gia, năng lực tài chính của Liên đoàn Bóng đá Canada và vị thế của đội tuyển trên bản đồ bóng đá thế giới trong nhiều năm tới.

World Cup đã mở ra cánh cửa. Điều còn lại là Canada có đủ bản lĩnh để bước qua cánh cửa ấy và biến một mùa Hè lịch sử thành bước ngoặt thực sự của bóng đá nước nhà hay không./.

Đội tuyển Canada tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup Đối đầu tuyển Nam Phi trên sân SoFi (Los Angeles, Mỹ), Canada tạo nên cột mốc khi trở thành đội chủ nhà World Cup đầu tiên không được chơi trận đấu của mình trên lãnh thổ quốc gia.