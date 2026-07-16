Quân đội chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 16/7, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) có Công điện số 2324/CĐ-CHCN gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá.

Công điện gửi các Quân khu: 1, 2, 3; Quân đoàn 12; Quân chủng Phòng không-Không quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Binh đoàn 18.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 16/7 đến hết ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn.

Từ ngày 19/7, dự báo khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Từ đêm 16/7 đến ngày 21/7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3; trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Thực hiện Văn bản số 30/BCĐ-BNNMT ngày 16/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Công điện số 4227/CĐ-BTTM ngày 11/7/2026 của Bộ Tổng Tham mưu về việc tập trung ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ.

Đồng thời, các đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, bản tin dự báo, cảnh báo diễn biến và các tình huống thiên tai có thể xảy ra; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, có phương án bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Các Quân khu 1, 2, 3; Quân đoàn 12 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát các phương án, kế hoạch ứng phó, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình lũ trên các sông; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra di dời người, phương tiện, thiết bị và công trình, lồng bè trên và ven các sông suối có nguy cơ xảy ra lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Cục Cứu hộ-Cứu nạn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Tổng Tham mưu để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh miền núi phía Bắc Từ 16 giờ 30 phút-21 giờ 30 phút ngày 16/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.