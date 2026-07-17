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Hàng loạt sự kiện nổi bật tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, sự kiện, dự kiến thu hút khoảng 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Lan Phương
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Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 có chủ đề “Sắc màu đại dương-Vươn tầm quốc tế,” chính thức diễn ra từ ngày 17 đến 19/7/2026.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 10/7 đến hết ngày 10/8/2026, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) và nhiều địa bàn khác trong tỉnh.

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, sự kiện, dự kiến thu hút khoảng 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội đã trở thành thương hiệu văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Khánh Hòa, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế-xã hội./.

(Vietnam+)
#Festival Biển Khánh Hòa #Nha Trang Khánh Hòa
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