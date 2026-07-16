Lễ hội Yến sào Khánh Hòa tôn vinh tinh hoa ẩm thực và giá trị di sản

Tối 16/7, Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa được tổ chức tại Công viên Văn hóa Yến sào (đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang). Lễ hội mang đến một không gian văn hóa ẩm thực quy mô lớn, tôn vinh những nét tinh hoa của ẩm thực yến sào.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đặc sắc của Festival Biển Khánh Hòa năm nay.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Cuộc thi “Tinh hoa ẩm thực Yến sào Khánh Hòa” lần đầu tiên mở rộng quy mô với 22 đội thi đến từ các resort và khách sạn 4 sao, 5 sao tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia.

Thành phần Ban Giám khảo quy tụ các chuyên gia, Tiến sỹ ẩm thực, nghệ nhân và siêu đầu bếp uy tín hàng đầu đến từ Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Ban tổ chức cung cấp cho mỗi đội kinh phí gồm 1,5 triệu đồng và 30 gram yến sào tinh chế đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa làm nguyên liệu chính cùng những sản vật phong phú đặc trưng của địa phương như, tôm hùm, cua biển, hải sâm, vi cá, rong nho…

Các món ăn hấp dẫn, giàu chất dinh dưỡng được chế biến từ yến sào Khánh Hòa và các sản vật địa phương. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Trong thời gian 90 phút, mỗi đội thi (gồm 3 thành viên) sẽ chế biến 2 món ăn, gồm 1 món mặn và 1 món ngọt, dành cho 4 người. Kết quả, các món ăn do đầu bếp của khách sạn LIBRA và Vịnh Xanh giành giải Nhất.

Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa được tổ chức lần đầu tiên trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang (năm 2011). Qua 15 năm, hoạt động này trở thành nét văn hóa đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và tôn vinh nghệ thuật ẩm thực Việt Nam.

Đây cũng là nơi hội tụ những người yêu nghề, yêu văn hóa ẩm thực, là sân chơi nghề nghiệp uy tín để các đầu bếp, nghệ nhân giao lưu, sáng tạo và giới thiệu những món ăn độc đáo từ yến sào đến với công chúng.

“Hành trình 15 năm càng trở nên ý nghĩa hơn khi “Tri thức khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa” và “Lễ hội Yến sào Khánh Hòa” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây không chỉ là niềm tự hào của nhân dân tỉnh Khánh Hòa mà còn là sự ghi nhận đối với những giá trị lịch sử, văn hóa và tri thức nghề nghiệp được gìn giữ qua nhiều thế hệ”, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh.

Ban Giám khảo là các siêu đầu bếp uy tín hàng đầu đến từ Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tại lễ hội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (gọi tắt là Yến sào Khánh Hòa, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) còn tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề Yến sào và Mô hình hang đảo yến, khai thác yến.

Với chủ đề “Tinh hoa ngành nghề yến sào”, triển lãm ảnh trưng bày 90 tác phẩm giới thiệu về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, nghề khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên Yến sào Khánh Hòa qua nhiều thế hệ.

Dịp này, Yến sào Khánh Hòa đã dành 1,1 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện. Cụ thể, trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết và 2 căn nhà đồng đội (mỗi căn trị giá 75 triệu đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tây Nha Trang, các xã Suối Hiệp, Khánh Vĩnh, Nam Cam Ranh, Hòa Trí và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng dành cho các sinh viên hiếu học vượt khó của Trường Đại học Nha Trang./.

Vinh danh tri thức dân gian nghề Yến sào Khánh Hòa Di sản Yến sào không chỉ là giá trị văn hóa mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng. Nghề Yến sào tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.