Chương trình đào tạo đại học: Chuẩn đầu ra bắt buộc có năng lực số và AI

Lần đầu tiên, năng lực số và nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) được quy định là yêu cầu bắt buộc trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ đại học.

Lần đầu tiên, năng lực số và nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) được quy định là yêu cầu bắt buộc trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ đại học.

Đây là một trong những điểm mới nổi bật của Thông tư số 54/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm thiết lập khuôn khổ thống nhất cho xây dựng, triển khai và bảo đảm chất lượng các chương trình đào tạo đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 30/6/2026./.