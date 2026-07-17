Bản tin 60s ngày 17/7/2026 gồm những nội dung sau:

Xe khách mất lái lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong.

Công an xác minh xe 7 chỗ không nhường đường xe cấp cứu gần 5km ở Tuyên Quang.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt mưa lớn kéo dài, có nơi vượt 300 mm.

Áp lực thế giới đẩy giá xăng dầu đồng loạt tăng.

Khẩn cấp ứng phó mưa lũ lớn tại 15 tỉnh thành phố trên cả nước.

Tổng thống Ukraine kêu gọi quân đội đoàn kết sau mâu thuẫn trong ban lãnh đạo.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí gần 2 tỷ USD cho Saudi Arabia.

Anh điều tra TikTok liên quan đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng./.