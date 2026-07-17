Công an xác minh xe 7 chỗ không nhường đường xe cấp cứu ở Tuyên Quang

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh trường hợp ô tô 7 chỗ cố tình không nhường đường cho xe cấp cứu suốt chặng đường dài gần 5km.

Bản tin 60s ngày 17/7/2026 gồm những nội dung sau:

Công an xác minh xe 7 chỗ không nhường đường xe cấp cứu gần 5km ở Tuyên Quang.

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