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Xe khách va chạm xe tải trên cao tốc, 1 người tử vong, 5 người bị thương

Do lái xe khách không giữ khoảng cách an toàn đối với phương tiện chạy liền trước nên đã va chạm vào phần đuôi xe ôtô tải. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Tuấn Anh

Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, khiến 1 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 17/7, tại Km169+30 cao tốc Nội Bài-Lào Cai (thuộc địa phận thôn Hạ Lý, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai), xe ôtô khách biển kiểm soát 88B-011.65 do tài xế Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1981, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội đi Lào Cai.

Đến địa điểm trên, xe khách va chạm vào phần đuôi xe ôtô tải biển kiểm soát 29H-353.45, do tài xế Vũ Tuấn Du (sinh năm 1985, trú tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe khách không giữ khoảng cách an toàn đối với phương tiện chạy liền trước.

Cú đâm mạnh khiến cả hai phương tiện mất kiểm soát, lao ra làn đường mở rộng và bị hư hỏng nặng; phần đầu xe khách biến dạng hoàn toàn; một đoạn hệ thống rào tôn lượn sóng bảo vệ hành lang đường bộ bị tông hỏng.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Nguyễn Văn Hải bị thương nặng, mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong tại cơ sở y tế. Ngoài ra, còn có 5 người khác bị thương, bước đầu xác định không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Nguyễn Công Hưng, Chánh Văn phòng Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, cho biết ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội Vận hành số 1 (thuộc Tổng công ty) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Châu Quế, Đội 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết, phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Đội 1 (Cục Cảnh sát giao thông) tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tai nạn giao thông #cao tốc Nội Bài-Lào Cai Lào Cai
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