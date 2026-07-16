Đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh lọt nhóm nhộn nhịp nhất thế giới

Tuyến bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nằm trong nhóm 4 đường bay nội địa có lượng hành khách lớn nhất thế giới trong năm 2025.

Đây là số liệu được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) công bố ngày 16/7.

Theo IATA, 4 đường bay nội địa nhộn nhịp nhất thế giới trong năm 2025 gồm tuyến Jeju-Seoul của Hàn Quốc với 13,3 triệu lượt hành khách; Sapporo-Tokyo và Fukuoka-Tokyo của Nhật Bản với 9,6 triệu và 9,5 triệu lượt khách; tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam với 8,9 triệu lượt khách.

Trong khi đó, tuyến bay nội địa nhộn nhịp nhất tại Mỹ là New York-Los Angeles chỉ đạt 2,2 triệu lượt hành khách trong năm 2025. Tại châu Âu, tuyến Barcelona-Palma de Mallorca ghi nhận 2,1 triệu lượt khách.

Theo bảng xếp hạng các thị trường vận tải hành khách hàng không của IATA, Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thế giới trong năm 2025 với 890,1 triệu lượt hành khách, tăng 1,6% so với năm 2024.

Trong khi đó, Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai thế giới - ghi nhận mức tăng trưởng 4,8% trong năm ngoái, đạt 776,1 triệu lượt hành khách.

Nhiều dự báo cho rằng Trung Quốc có thể trở thành thị trường vận tải hành khách hàng không lớn nhất thế giới vào những năm 2030. Đứng thứ ba trong danh sách này là Anh, tiếp theo là Tây Ban Nha và Nhật Bản.

IATA tổng hợp số liệu từ 1.315 hãng hàng không trên toàn thế giới. Theo giới quan sát, những số liệu trên cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng mạnh tại nhiều thị trường, trong đó châu Á giữ vai trò ngày càng quan trọng trong bức tranh vận tải hàng không toàn cầu./.

Đường bay Côn Minh-Nha Trang chính thức hoạt động trở lại Chuyến bay từ Côn Minh đi Nha Trang mang số hiệu VJ5325, chiều ngược lại mang số hiệu VJ5324, với tần suất 3 chuyến trong 2 tuần theo hình thức luân phiên.