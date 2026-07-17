Áp lực nguồn vốn lớn, Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao gần 147.600 tỷ đồng vốn đầu tư công - mức cao nhất trong 34 địa phương, chiếm gần 15% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của cả nước.

Cùng với việc thúc đẩy giải ngân ở các công trình, dự án quy mô lớn, thành phố tập trung đôn đốc các chủ đầu tư, từ các sở ngành đến từng phường, xã, đặc khu nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ở mức hai con số.

Cơ sở tăng tốc

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 6/2026, thành phố đã giải ngân được hơn 51.600 tỷ đồng, đạt khoảng 35% kế hoạch giao, đưa thành phố vào nhóm các địa phương có kết quả giải ngân cao nhất cả nước.

Để giải bài toán áp lực giải ngân nguồn vốn cao kỷ lục gần 147.600 tỷ đồng, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã kích hoạt trạng thái khẩn trương trên toàn hệ thống chính trị. Không chỉ ở các dự án quy mô lớn cấp thành phố, mà ngay tại cấp cơ sở, các phường, xã, cuộc đua tăng tốc giải ngân đã và đang được triển khai với tinh thần quyết liệt nhất.

Tuy nhiên, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các phường, xã đang phải đối mặt với áp lực rất lớn khi vừa trực tiếp triển khai dự án, vừa phải liên tục cập nhật, đối chiếu các quy định pháp luật mới sửa đổi, trong khi lực lượng nhân sự tại chỗ lại rất mỏng.

Thi công dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy giải ngân. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đầu tư công đang được tập trung cao độ cho các tuyến đường giao thông nông thôn và đô thị. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng-Đô thị phường Bình Dương chia sẻ: “Phường được giao thực hiện đầu tư các tuyến đường giao thông, đến nay 100% các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang tiến hành thực hiện thiết kế, thẩm tra các bước tiếp theo. Nhờ sự tập trung quyết liệt, tính đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân của phường đã đạt trên 47% so với kế hoạch chuẩn bị đầu tư.”

Nằm ở khu vực ngoại thành, xã Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng đang căng mình để bảo đảm tiến độ của các công trình phục vụ dân sinh.

Ông Trần Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Củ Chi cho biết địa phương xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Xã đã từng bước hoàn thiện, tập trung nhân lực để đầu tư đảm bảo tiến độ các công trình về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và các công trình dân sinh khác.

Mặc dù vậy, ông Trần Tuấn Anh cũng không giấu được những lo ngại về bài toán nhân sự: “Áp lực công việc lớn nhất đối với chúng tôi hiện nay, thứ nhất là về tiến độ, phải đảm bảo đúng mốc thời gian của xã cũng như của Thành phố giao. Thứ hai là lực lượng công chức tại phòng hiện tại khá mỏng. Trong khi đó, các quy định pháp lý, cơ chế chính sách có sự thay đổi, điều chỉnh thường xuyên nên anh em phải cập nhật liên tục. Quy trình vừa phải nhanh để đảm bảo tiến độ, nhưng đồng thời phải đảm bảo 'đúng và đủ', không để xảy ra sai sót pháp lý.”

Khơi thông dòng vốn

Sự chủ động và linh hoạt trong mô hình quản lý được xem là chìa khóa quyết định giúp các địa phương cấp cơ sở “vượt khó,” đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn công cho các dự án.

Tại phường Phú Nhuận, việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý dự án ngay tại địa phương đã giúp “mạch” công việc duy trì thông suốt, không bị gián đoạn.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Thuận lợi lớn nhất của phường chính là đội ngũ cán bộ bên Ban quản lý dự án đã “quen người, quen việc” và tiếp cận nhanh. Chính vì vậy, gần như không có bất kỳ một sự gián đoạn nào trong quá trình triển khai thực hiện những công trình chuyển tiếp cũng như việc chuẩn bị đầu tư cho những công trình mới.”

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Mỹ bày tỏ: “Trong thúc đẩy giải ngân đầu tư công, chúng tôi không chạy theo thành tích, mà mong muốn những dự án được đầu tư phải bước ra từ bản vẽ quy hoạch trên giấy để trở thành hiện thực, phục vụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Người dân phải là người thụ hưởng trực tiếp từ những đồng vốn đầu tư công đó, thông qua sự thay đổi về hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa cơ sở.”

Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh ở phía Tây (đoạn qua địa bàn huyện Củ Chi cũ) đang dần hình thành. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Để biến những cam kết thành hiện thực và đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh xác định không có chỗ cho sự chậm trễ hay lơ là. Thành phố đã xây dựng một kịch bản hành động chi tiết và áp dụng các giải pháp mạnh mẽ chưa từng có.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mục tiêu cốt lõi của Thành phố là phải tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn nhằm thúc đẩy và góp phần quan trọng cho việc đưa tăng trưởng GDP đạt mức hai con số.”

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã lên kế hoạch chi tiết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư. Theo lộ trình, mục tiêu đặt ra là hết quý 3/2026 phải giải ngân đạt ít nhất 70% kế hoạch và đến ngày 30 tháng 12 năm 2026 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Sở Tài chính đã đề xuất 5 nhóm giải pháp đột phá gồm rà soát chặt chẽ và tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng; ép tiến độ nhà thầu, yêu cầu các doanh nghiệp và nhà thầu tập trung cao độ, lập kế hoạch chi tiết tổ chức thi công liên tục; xử lý vướng mắc ngay tại thực địa, đặc biệt đối với các vấn đề phức tạp về giải phóng mặt bằng; áp dụng chế tài nghiêm khắc gắn liền với thi đua, xử phạt nghiêm minh đối với các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; tối ưu hóa bài toán con người và tổ chức, tiến hành thanh lọc các ban quản lý dự án cấp phường, xã để đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt từ trên xuống dưới.

Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập một Tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng. Đối với những dự án gặp khó khăn vượt thẩm quyền của địa phương, Tổ công tác đặc biệt này sẽ xuống tận nơi giải quyết trực tiếp, dứt điểm các vấn đề tồn đọng.

Đồng thời, Thành phố tập trung quyết liệt trong việc quyết toán các dự án đã hoàn thành nhằm đảm bảo việc nghiệm thu, đưa ngay công trình vào khai thác, vận hành, phát huy tối đa hiệu quả dòng vốn.

“Việc kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ được Thành phố đặc biệt coi trọng. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc giám sát cán bộ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra. Với hệ thống giải pháp đồng bộ và đặc biệt là sự linh hoạt trong việc điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt, chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao,” ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định.

Khối lượng vốn đầu tư công lớn nhất cả nước vừa là cơ hội bứt phá hạ tầng vừa là áp lực nặng nề đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Khi từng điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng và tổ chức nhân sự tại các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở phường xã được tháo gỡ, những công trình sẽ không chỉ hoàn thành trên những con số kế hoạch mà còn tạo ra động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giúp kinh tế đầu tàu của cả nước vững vàng tăng tốc./.

Thành phố Hồ Chí Minh lấy giải phóng mặt bằng làm khâu đột phá cho đầu tư công Cùng với việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Thành phố Hồ Chí Minh đang xác định giải phóng mặt bằng là khâu đột phá để đưa các dự án hạ tầng chiến lược vào triển khai đúng tiến độ.

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