Bổ sung 5.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương về mức vốn nhà nước hỗ trợ để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank).

Cụ thể, Quyết định phê duyệt chủ trương mức vốn nhà nước hỗ trợ để đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, số tiền là 5.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, toàn diện, chính xác của hồ sơ trình, nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất và việc thẩm định phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn hỗ trợ trích từ nguồn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 246/2025/QH15 ngày 14/11/2025.

Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 để bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam năm 2026 số tiền 5.000 tỷ đồng; chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát vốn nhà nước tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo đúng quy định tại Luật số 68/2025/QH15, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP, Nghị định số 365/2025/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ nguồn ngân sách nhà nước sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật; lập dự toán, thanh toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo quy định pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam thực hiện đúng trình tự, thủ tục tăng vốn theo quy định pháp luật và nội dung đã được phê duyệt nêu trên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo đúng quy định pháp luật hiện hành; phòng, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam./.

Chính phủ bổ sung thêm gần 30.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank Agribank nhận thêm gần 30.000 tỷ đồng vốn điều lệ từ Chính phủ, nâng tổng vốn lên hơn 81.000 tỷ đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghệ ngân hàng.