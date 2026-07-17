Khai thác tiềm năng, mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế số

Thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Bắc Ninh.

Phát huy lợi thế về hạ tầng số, công nghiệp điện tử và logistics, tỉnh tập trung phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả các cơ hội từ kinh tế số.

Đưa sản phẩm địa phương lên không gian số

Thương mại điện tử đang mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Từ các mặt hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng đến sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và nông sản đặc trưng, ngày càng nhiều sản phẩm được đưa lên các nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường, đa dạng kênh phân phối và nâng cao giá trị hàng hóa địa phương.

Là một trong những đơn vị tiên phong phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử của tỉnh, Sàn thương mại điện tử Chợ Bắc Ninh đang từng bước trở thành cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Ngoài cung cấp nền tảng giao dịch trực tuyến, sàn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất xây dựng gian hàng số, số hóa thông tin sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tích hợp thanh toán điện tử, kết nối dịch vụ vận chuyển và truy xuất nguồn gốc, góp phần rút ngắn quá trình đưa hàng hóa đến thị trường.

Ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Phát triển Sàn thương mại điện tử và Bất động sản Chợ Bắc Ninh cho biết, việc đưa sản phẩm lên môi trường số không chỉ tạo thêm kênh tiêu thụ mà còn giúp doanh nghiệp và các chủ thể OCOP xây dựng thương hiệu, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng thông qua minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh đã duy trì lượng đơn hàng ổn định, từng bước mở rộng thị trường ngoài tỉnh và hướng tới xuất khẩu.

Các nhà sáng tạo nội dung số và người dân thực hiện livestream, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản tiêu biểu của Bắc Ninh trên các nền tảng số. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Theo ông Hiếu, hiệu quả của thương mại điện tử thể hiện rõ ở nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống vốn gặp khó khăn trong hoạt động quảng bá. Thông qua số hóa thông tin và kết nối giao dịch trên nền tảng trực tuyến, sản phẩm gốm Phù Lãng đã có đơn hàng xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm OCOP như mắm tép chưng thịt PTK, tinh chất nghệ Curcumin cũng duy trì lượng đơn hàng ổn định trên các nền tảng thương mại điện tử, góp phần mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm.

Không dừng ở hoạt động mua bán trực tuyến, Sàn thương mại điện tử Chợ Bắc Ninh đang nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), bản đồ số và các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phân tích nhu cầu thị trường, tối ưu hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, thương mại điện tử không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa mà còn góp phần giảm chi phí giao dịch, mở rộng thị trường, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số giúp doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, phân phối trong nước cũng như quốc tế.

Hướng tới hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại

Khách hàng thực hiện quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt khi mua nông sản, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng số hiện đại. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Lợi thế về hạ tầng số, công nghiệp điện tử và quy mô thị trường đang tạo dư địa lớn để Bắc Ninh phát triển thương mại điện tử trở thành một trong những động lực mới của kinh tế số. Đến nay, tỷ lệ phủ sóng di động 4G trên địa bàn đạt 100%, phủ sóng 5G đạt trên 92%; 100% thôn, tổ dân phố được kết nối Internet cáp quang.

Cùng với đó, hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh tiếp tục được đầu tư, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các mô hình kinh doanh trên môi trường số.

Với quy mô dân số khoảng 3,6 triệu người, Bắc Ninh cũng là thị trường tiêu dùng lớn của vùng. Thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển tích cực, khoảng 55-60% người dân tham gia mua sắm trực tuyến; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt khoảng 50%, chủ yếu thông qua ví điện tử, cổng thanh toán và mã QR. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục mở rộng thị trường số, thúc đẩy tiêu dùng và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa.

Thời gian qua, ngành Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số. Nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử, ứng dụng các công cụ marketing số và đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch trực tuyến, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các nhà sáng tạo nội dung số thực hiện livestream, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản tiêu biểu của Bắc Ninh trên các nền tảng số. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Cùng với đó, việc phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ, siêu thị và trung tâm thương mại góp phần hình thành thói quen tiêu dùng số, tạo nền tảng cho thương mại điện tử phát triển bền vững.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thế Thi, với lợi thế là trung tâm công nghiệp điện tử, sản xuất và xuất khẩu lớn của cả nước, Bắc Ninh có nhiều điều kiện để phát triển các mô hình thương mại điện tử hiện đại gắn với sản xuất, logistics và chuỗi cung ứng. Thương mại điện tử không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận thị trường nhanh hơn và gia tăng sức cạnh tranh.

Thời gian tới, ngành Công Thương sẽ tập trung xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử lấy doanh nghiệp làm trung tâm; ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP ứng dụng nền tảng số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, kết nối với các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, blockchain trong hoạt động thương mại; phát triển logistics, thanh toán không dùng tiền mặt, đào tạo nguồn nhân lực số và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn.

Theo định hướng đến năm 2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành một trong những động lực quan trọng của kinh tế số. Tỉnh phấn đấu có từ 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến; doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 20-30% mỗi năm, chiếm khoảng 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Trên 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; 100% giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử sử dụng hóa đơn điện tử; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 80%.

Bắc Ninh cũng hướng tới 100% xã, phường có thương nhân tham gia bán hàng trực tuyến; đẩy mạnh đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề lên môi trường số; đồng thời đào tạo trên 15.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý và sinh viên về kiến thức, kỹ năng thương mại điện tử.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, cùng với việc phát huy các động lực truyền thống như công nghiệp chế biến, chế tạo và thu hút đầu tư, tỉnh cần khai thác hiệu quả những dư địa tăng trưởng mới; trong đó, thương mại điện tử giữ vai trò quan trọng.

Phát triển thương mại điện tử không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn thúc đẩy tiêu dùng, gia tăng giá trị sản phẩm và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế số.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trốn thuế và vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường số.

Đồng thời, Bắc Ninh sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng logistics, thanh toán điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP mở rộng thị trường trên các nền tảng số, từng bước tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới./.

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