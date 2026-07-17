Thế giới

Trung Đông

Đợt tấn công mới của Mỹ gây nhiều thiệt hại tại Iran

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương vào đêm 16/7 (giờ địa phương) trong đợt tấn công mới của Mỹ nhằm vào tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran.

Trung Kiên-Nguyễn Lợi
Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đài Phát thanh-Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương vào đêm 16/7 (giờ địa phương) trong đợt tấn công mới của Mỹ nhằm vào tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran.

Theo IRIB, những cuộc tấn công nhắm vào 2 cây cầu ở huyện Bandar Khamir, khiến 1 người lái xe thiệt mạng khi đang băng qua một trong hai cây cầu.

Ngoài ra, 1 cuộc tấn công của Mỹ vào khu dân cư Allaho Akbar ở thành phố cảng Bandar Abbas đã khiến 7 người bị thương. Bên cạnh đó, 1 tháp viễn thông cũng là mục tiêu của cuộc tấn công trong thành phố.

Ngoài ra, 6 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra ở khu vực gần huyện Hamidiyeh thuộc tỉnh Khuzestan phía Tây Nam Iran, cũng như 3 vụ nổ gần một sân bay ở huyện Iranshahr thuộc tỉnh Sistan and Baluchestan ở phía Đông Nam. Ít nhất 1 vật thể bay không xác định của Mỹ đã đánh trúng sân bay.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr đã đưa tin về những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Bandar Abbas, đảo Qeshm, Ahvaz và Bushehr ở miền Nam Iran trong đêm 16/7.

Động thái trên diễn ra khi Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) trước đó cùng ngày thông báo trên nền tảng mạng xã hội X rằng “các lực lượng Mỹ đã phát động làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran trong đêm thứ 6 liên tiếp nhằm làm suy yếu hơn nữa năng quân sự của Iran."

Cũng trong ngày 16/7, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ vẫn để ngỏ khả năng giải quyết bất đồng với Iran thông qua biện pháp ngoại giao, đồng thời xác nhận những cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra bất chấp xu hướng leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Iran vẫn bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ và hai bên vẫn đang đối thoại. Tuy nhiên, bà Leavitt nhấn mạnh Washington sẽ không để Tehran tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz “mà không phải gánh chịu hậu quả."

Lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 6 đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích trong những ngày gần đây nhằm hạn chế khả năng của Iran đe dọa các hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo có thể mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các cây cầu và nhà máy điện nếu Iran không quay lại bàn đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xung đột Trung Đông #eo biển Hormuz Iran Mỹ
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