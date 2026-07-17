‘Huyền thoại tuổi thanh xuân’: Những đóa hoa bất tử bước ra từ lòng đất mẹ

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Ngã ba Đồng Lộc được nhắc đến như một khúc tráng ca về tinh thần bất khuất, anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Năm 1968, trên tuyến đường huyết mạch 15A, 10 nữ thanh niên xung phong đã sống, chiến đấu, học tập, lao động sản xuất và anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm liên tục thông đường cho các đoàn xe chở vũ khí, lương thực từ miền Bắc tiến vào chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong những ngày tháng Bảy, dự án nghệ thuật “Huyền thoại tuổi thanh xuân” tái hiện câu chuyện xảy ra tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc, mang đến những giờ phút xúc động về lớp người trẻ tràn đầy lý tưởng cống hiến.

Dựng sân khấu từ 5 tấn đất Đồng Lộc

Kể về hành trình bắt đầu “Huyền thoại tuổi thanh xuân,” đạo diễn Lê Quý Dương cho hay ông hoàn thành toàn bộ kịch bản trong đúng 30 giờ.

“Quá trình viết, tôi thấy như từng nhân vật, sự kiện như hiện ra trước mắt mình, mách bảo, chỉ đường cho tôi viết. Với tư cách là một nhà viết kịch chuyên nghiệp, tôi khám phá cho mình một cảm xúc rất mới. Tôi thấy sáng tạo đang đi qua tôi, chứ không đi từ tôi. Tôi không áp đặt chủ quan của mình vào đời sống của nhân vật mà để cho họ nguyên bản, sống cùng tôi và chia sẻ với tôi những gì họ muốn,” đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn-tác giả kịch bản Lê Quý Dương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Êkip tuyển chọn 10 nữ diễn viên một cách gắt gao và kiên định. Mục tiêu của việc tuyển chọn là phải tìm ra được 10 cô gái đang ở độ tuổi từ 18 đến 24, đúng với lứa tuổi của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc năm xưa. Điều quan trọng hơn là đạo diễn muốn tìm những người có nét giống về diện mạo, vóc dáng và hơn thế, có tính cách và cảm xúc giống với nhân vật.

“Tôi không hướng tới việc chọn 10 nữ diễn viên có kỹ thuật diễn xuất giỏi để nhập vai 10 nữ liệt sỹ mà tìm kiếm những người đủ nhạy cảm và sự chân thật để mang lại cảm xúc cho khán giả,” đạo diễn Lê Quý Dương nhấn mạnh.

Về dàn dựng sân khấu, êkip đã tạo nên một bối cảnh để khán giả bước vào như được sống trong không gian của Ngã ba Đồng Lộc. Đạo diễn Lê Quý Dương đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Đồng Lộc để chuyên chở 5 tấn đất thật lấy từ chiến trường Ngã ba Đồng Lộc năm xưa ra Hà Nội. Năm tấn đất được đóng vào các bao tải lớn nhỏ.

Mỗi tấc đất tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc có dấu vết đạn bom và lẫn xương, máu, thịt đã của hơn 4.000 người đã hy sinh. Đây là một điều có thật chứ không phải hình tượng hoá. Bởi vậy, việc lấy 5 tấn đất thật đưa vào sắp đặt trang trí mỹ thuật trong chương trình có giá trị lịch sử, đặc biệt khi vở diễn được dàn dựng và diễn thường xuyên tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Khán giả và du khách tới thăm Bảo tàng sẽ cảm nhận sâu sắc câu chuyện cảm động và thiêng liêng của 10 cô gái thanh niên xung phong anh hùng tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiếp nối hành trình 'truyền lửa'

“Huyền thoại tuổi thanh xuân” với hàng trăm đêm diễn trong suốt 4 năm qua, vẫn đang tiếp tục đi tiếp hành trình “truyền lửa” và sẽ có những suất diễn miễn phí cho khán giả trong ba ngày 25-27/7. Khán giả có thể đăng ký nhận vé tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chương trình đã được ấp ủ trong nhiều năm với mong muốn làm phong phú hơn các hoạt động của bảo tàng trong thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của phụ nữ Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

"Cùng với hệ thống trưng bày thường xuyên, chương trình sẽ là sự kết nối và bổ sung vào hoạt động tương tác tăng cường trải nghiệm cho công chúng và khách tham quan có nhu cầu tìm hiểu về những câu chuyện gắn với lịch sử của phụ nữ Việt Nam. Thông qua vở diễn chúng tôi muốn gửi tới thế hệ trẻ ngày nay thông điệp về lòng biết ơn với thế hệ đi trước, để từ đó tác động đến thái độ sống, đòi hỏi thế hệ trẻ phải trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đất nước," bà Tuyết nói.

Khán giả xúc động khi xem vở diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những ngày này, êkip đang tích cực tập luyện để chuẩn bị phục vụ khán giả. Đồng hành cùng vở diễn từ ngày đầu, diễn viên Hồng Ngọc (vai liệt sỹ Dương Thị Xuân) cho hay mỗi một lần lên sân khấu, cô đều vẹn nguyên sự xúc động.

“Chưa từng học diễn xuất, tôi tham gia casting vì thấy đây là vở diễn ý nghĩa, tôn vinh người phụ nữ Việt Nam anh hùng trong thời chiến, may mắn tôi đã lọt vào ‘mắt xanh’ của đạo diễn,” Hồng Ngọc chia sẻ.

Thay vì những chiến công rực rỡ hay những điều lớn lao, “Huyền thoại tuổi thanh xuân” tập trung khai thác những khía cạnh con người, đời thường nhất của những "đóa hoa bất tử."

“Họ là những cô gái bình thường bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ với lòng yêu nước và trở thành anh hùng khi ngã xuống. Đạo diễn luôn yêu cầu chúng tôi không diễn mà hóa thân vào nhân vật một cách hồn nhiên. Có lẽ đó là lý do một người không có chuyên môn diễn xuất như tôi được nhận,” Ngọc tâm sự.

Cũng tương tự như Hồng Ngọc, diễn viên Mai Thu Giang không có kinh nghiệm diễn xuất. Cô vào vai liệt sỹ Hồ Thị Cúc – nhân vật có diễn biến tâm lý sâu sắc, phức tạp, nhiều nỗi niềm riêng. Chính cơ duyên tham gia trong vở diễn khiến cô thay đổi lựa chọn về ngành nghề. Từ ý định làm người mẫu, Giang quyết tâm đi học ngành Sân khấu-Điện ảnh để trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

"Huyền thoại tuổi thanh xuân" với kịch bản tôn vinh lòng yêu nước và sự hy sinh của thế hệ trẻ vì đất nước, vì hòa bình tạo nên một thông điệp: "Sống một đời đáng sống" đã có sức lan tỏa quốc tế với nhiều hình thức và loại hình dàn dựng tại Bangladesh, Phillippines và được giới thiệu và đón nhận rộng rãi tại các quốc gia thành viên của Hiệp hội Sân khấu Thế giới.

Những diễn viên không diễn mà hóa thân vào nhân vật một cách hồn nhiên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây cũng là tác phẩm mở đầu cho chuỗi chương trình về các "tọa độ lửa" của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh dọc theo chiều dài đất nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ trong năm 2027, với mong muốn tri ân những thế hệ đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đạo diễn cũng nuôi khát vọng xây dựng những không gian sân khấu trải nghiệm chân thực và sống động ngay tại các điểm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống, vừa tạo nên sức sống cho các di tích văn hóa lịch sử, vừa là những sản phẩm văn hóa du lịch, vừa là những bài học giáo dục sâu sắc được truyền cảm tới khán giả đương thời, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những hình thức đầy sáng tạo và hiện đại, nhưng không làm mất đi các giá trị truyền thống.

Cụ thể, đạo diễn cũng đã hoàn thành tác phẩm sân khấu về "đất thép" Củ Chi anh hùng, tiến tới việc thực hiện bộ ba tác phẩm, trong đó Củ Chi sẽ là mảnh ghép đại diện cho miền Nam, cùng với Lam Hạ (miền Bắc) và Truông Bồn (miền Trung) tạo thành một "tọa độ của những sự hy sinh" của phụ nữ Việt Nam trong cuộc chiến tranh cứu quốc vĩ đại.

“Chiến tranh không chỉ là chuyện của quá khứ hay của riêng một dân tộc nào mà là câu chuyện của thế giới đương đại hôm nay. Đâu đó trên quả địa cầu này vẫn đang có những cô gái phải cầm súng ra chiến trường. Đó là một bi kịch mang tính nhân bản sâu sắc mà bất cứ nơi nào trên thế giới cũng phải rùng mình khi chứng kiến,” đạo diễn bày tỏ./.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Tháng Bảy tri ân các Anh hùng liệt sỹ ở Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại Từ đầu tháng Bảy đến nay, mỗi ngày Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón từ 3.500-4.000 lượt du khách đến dâng hương, tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc.