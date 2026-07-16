Huế sắp tổ chức Lễ hội Âm nhạc & Di sản quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Thành phố Huế lần đầu tiên sẽ ra mắt Huế Wonderverse Fest 2026 - Lễ hội Âm nhạc & Di sản quốc tế - sự kiện được định hướng phát triển thành thương hiệu (IP) lễ hội văn hóa, âm nhạc thường niên.

Lễ hội Âm nhạc & Di sản quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Hà Huy Tập, mở cửa miễn phí, dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Lễ hội cũng nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa và định hướng xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Đây là một trong những lễ hội văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại thành phố Huế, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình đưa di sản trở thành nguồn lực cho sáng tạo, du lịch và kinh tế văn hóa.

Với chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản," Lễ hội Âm nhạc & Di sản Quốc tế kiến tạo một hệ sinh thái lễ hội thế hệ mới, nơi di sản được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại.

Điểm nhấn của lễ hội là sân khấu đa giác quan quy mô quốc tế ứng dụng hệ thống LED, Visual Mapping, Interactive Media, công nghệ trình diễn laser hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam cùng nhiều hiệu ứng trình diễn tiên tiến, mang đến hành trình trải nghiệm độc đáo, kết nối di sản Huế với tinh thần sáng tạo và hội nhập của thời đại.

Một dấu ấn đáng chú ý khác là sự ra mắt Long Mã - linh vật chính thức của Huế Wonderverse Fest. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được tái hiện bằng nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn đương đại, trở thành biểu tượng kết nối giữa chiều sâu lịch sử của Cố đô với sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên hình tượng Long Mã được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật số để dẫn dắt toàn bộ trải nghiệm lễ hội và xây dựng hệ thống nhận diện riêng cho sự kiện trong các mùa tiếp theo.

Tâm điểm của lễ hội là 2 đêm đại nhạc hội: Đêm 1 - Di sản thức giấc - tôn vinh bản sắc và tinh thần Việt Nam qua những nghệ sỹ Việt Nam tiêu biểu của nhiều thế hệ.

Trong khi đó đêm 2 - Di sản hội nhập - nơi các DJ Việt Nam đang chinh phục những sân khấu EDM hàng đầu thế giới cùng các nghệ sỹ quốc tế hội tụ, mở ra không gian âm nhạc điện tử đẳng cấp và kết nối Huế với thế giới.

Lễ hội Âm nhạc & Di sản quốc tế sẽ không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ mà được phát triển thành IP lễ hội văn hóa - âm nhạc quốc tế của thành phố.

Sự kiện sẽ được tổ chức thường niên hằng năm trong một tuần lễ liên tiếp, diễn ra từ 17h chiều đến 1h sáng, qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, phát triển du lịch và nâng tầm thương hiệu điểm đến Huế trên bản đồ quốc tế./.

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