Lan tỏa giá trị lịch sử, vun đắp “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026), ngày 16/7 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và công ty Star Telecom (Unitel) tổ chức buổi chiếu phim điện ảnh đặc biệt mang tên “Mưa Đỏ” dành cho các nguyên cán bộ và cán bộ các Ban của Đảng, các Bộ, ngành của Lào.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào trong lĩnh vực văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Sự kiện không chỉ là không gian để ôn lại lịch sử hào hùng, mà còn là cơ hội để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Tham dự sự kiện có các đồng chí Sounthone Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; đồng chí Chansamone Chanyalath, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; đồng chí Chansi Phosikham, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lào; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo và cán bộ các Ban của Đảng, các Bộ, ngành của Lào, cùng các cơ quan thông tấn báo chí hai nước.

Đại biểu hai nước chụp ảnh kỷ niệm nhân buổi chiếu bộ phim điện ảnh đặc biệt “Mưa đỏ” tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh giá trị lịch sử của bản Hiệp ước năm 1977 - văn kiện mang tính chiến lược, là cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc để củng cố, xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong quá khứ, đồng thời là nền tảng vững chắc để hai bên gắn kết chiến lược về mọi mặt trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định bộ phim “Mưa Đỏ” là một bản trường ca bằng hình ảnh, tái hiện chân thực 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, giúp thế hệ hôm nay thêm trân trọng sự hy sinh của cha ông và ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ hòa bình.

Sự kiện này là minh chứng sống động trong việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương về văn hóa và khoa học công nghệ, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Sự kiện chiếu phim “Mưa Đỏ” thành công tốt đẹp, tạo ra sức lay chuyển mạnh mẽ và dư luận tích cực trong lòng khán giả Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Với chất lượng nghệ thuật xuất sắc, giành giải Bông Sen Vàng trong Liên hoan phim Việt Nam năm 2025, giải Cánh Diều Vàng 2025 và là đại diện phim Việt Nam tham gia Giải thưởng Oscars lần thứ 98, “Mưa Đỏ” đã thực sự trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, truyền cảm hứng về lòng yêu nước và lý tưởng cao đẹp.

Thành công của buổi chiếu phim góp phần giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ về giá trị vô giá của hòa bình và tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào./.

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác, phát huy nguồn lực cộng đồng ở nước ngoài Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, thu hút nguồn lực từ cộng đồng ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.