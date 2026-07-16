Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính và nông nghiệp

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 16/7, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Bộ trưởng Linkham Douangsavanh dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khoảng 4,8%, tiếp tục là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều lĩnh vực còn gặp khó khăn.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác thời gian qua, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên triển khai các lĩnh vực như quy hoạch và phân loại đất, khôi phục và phát triển hệ thống thủy lợi, phát triển giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực.

“Đây là những yếu tố nền tảng để nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp và phát triển bền vững," Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.

Đối với dự án quy hoạch, phân loại và quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định đây không chỉ là hoạt động hợp tác song phương mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai, vì lợi ích chung của hai quốc gia.

Liên quan đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, đa dạng hóa cây trồng, hạn chế độc canh, đồng thời đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản. Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên nghiên cứu mở rộng hợp tác phát triển năng lượng xanh từ các sản phẩm nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Linkham Douangsavanh cho biết từ cuối năm trước đến nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Lào đạt trên 1,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong kết quả này, nguồn vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam, với tổng giá trị hơn 600 triệu USD, đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất cao su, sắn công nghiệp và nâng cao thu nhập của người dân.

Bộ trưởng Linkham Douangsavanh ghi nhận hiệu quả của nhiều dự án hợp tác do Việt Nam hỗ trợ trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ IX của Lào, như khôi phục hệ thống thủy lợi tại Xaysomboun, sửa chữa các công trình tưới tiêu tại Xiengkhuang và Houaphanh, quy hoạch đất nông nghiệp và xây dựng các trung tâm khuyến nông công nghệ cao.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững, phía Lào đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án về hạ tầng thủy lợi, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại các tỉnh Xaysomboun, Borikhamxay, Khammouane và Attapeu; đồng thời, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và phối hợp quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới.

Phía Lào nhất trí với các định hướng hợp tác do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất và cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để thúc đẩy đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản. Phía Lào cũng mong muốn tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường và khói bụi xuyên biên giới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, quản lý tài nguyên và môi trường.

Khẳng định phương châm "giúp bạn là giúp mình," Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa ngành nông nghiệp hai nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng ưu tiên bố trí và hỗ trợ nguồn lực tài chính đối với các chương trình, dự án hợp tác có hiệu quả; đồng thời, đề nghị phía Lào tăng cường quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả và phát huy tối đa giá trị đầu tư./.

Quan hệ Việt Nam-Lào giữ vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước Quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp và đang trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế, hợp tác cùng phát triển trong kỷ nguyên mới.