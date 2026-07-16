Căng thẳng Trung Đông đẩy giá khí đốt châu Á lên mức cao nhất kể từ tháng Ba

Giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại thị trường châu Á vừa chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 3/2026. Các đợt đụng độ mới nhất tại Trung Đông đang làm gia tăng lo ngại về việc tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị gián đoạn kéo dài.

Theo giới giao dịch, giá LNG giao ngay hiện đã chạm mốc khoảng 20,2 USD/triệu BTU (đơn vị nhiệt Anh), sau khi tăng mạnh khoảng 10% trong tuần qua.

Đáng chú ý, mức giá giao dịch hiện tại đã cao gấp khoảng 2 lần so với thời điểm trước khi nổ ra chiến sự.

Căng thẳng gia tăng trong những ngày gần đây khi Mỹ và Iran liên tục đối đầu nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, cửa ngõ trung chuyển chiếm khoảng 1/5 nguồn cung LNG toàn cầu. Mỹ đã tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào Iran để gây áp lực, buộc Iran phải ngừng tấn công các tàu thương mại và mở cửa trở lại eo biển.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/7 tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa tuyến đường này cho đến khi Mỹ chấm dứt không kích và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Kể từ khi Mỹ nối lại chiến dịch phong tỏa hàng hải đối với Iran sau làn sóng tấn công vào các tàu thương mại, hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz gần như đình trệ hoàn toàn, chỉ một số ít tàu thuyền có thể đi lọt. Sự gián đoạn kéo dài này sẽ siết chặt nguồn cung LNG toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến các quốc gia châu Á vốn phụ thuộc nặng nề vào các lô hàng từ Qatar.

Chuyên gia phân tích LNG Evan Tan từ tổ chức ICIS đánh giá: "Đối với các khách hàng châu Á, tình trạng này càng làm tiêu tan hy vọng sớm đón dòng cung ứng từ Qatar trở lại."

Ông Tan cũng cảnh báo nếu căng thẳng địa chính trị tiếp diễn trong vài tháng tới, tình trạng thiếu hụt dự trữ tại châu Âu kết hợp cùng nhu cầu neo cao ở châu Á sẽ khiến hai khu vực này lao vào cuộc đua đẩy giá giao ngay lên mức khốc liệt hơn trong những tháng cuối năm./.

EU nhập khẩu LNG từ Nga ở mức cao kỷ lục trước lệnh cấm Các nước EU đã nhập khẩu gần 10 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng từ nhà máy Yamal của Nga trong nửa đầu năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay, trước khi lệnh cấm nguồn cung của Nga có hiệu lực.