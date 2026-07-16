Đặc sản Điện Biên "đổ bộ" phố cổ Hà Nội qua chương trình "Sức sống hàng Việt"

Ngày 16/7, tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc chương trình tổ chức khai mạc Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 9 với chủ đề "Điện Biên phố." Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 19/7/2026

Sự kiện quy tụ 14 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu của tỉnh, giới thiệu hàng trăm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mang đậm bản sắc Tây Bắc, nhằm cụ thể hóa các giải pháp phát triển thị trường trong nước theo Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

Ngay trong ngày khai mạc, không gian trưng bày đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Nổi bật là các dòng cà phê của Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc tế, cùng mì gạo lứt, miến dong, mật ong, mắcca, đông trùng hạ thảo, thịt trâu/lợn gác bếp, lạp sườn và gia vị truyền thống. Bên cạnh đó, các sản phẩm thổ cẩm thủ công với hoa văn truyền thống cũng thu hút sự quan tâm, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên.



Chương trình giới thiệu hàng trăm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc.﻿

Chia sẻ về cơ hội từ chương trình, Ông Nguyễn Quốc Tế, Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc tế, chia sẻ việc tham gia chương trình tại trung tâm Hà Nội giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm sạch đến gần người tiêu dùng, mở rộng đối tác. “Chúng tôi kỳ vọng cà phê Tây Bắc Điện Biên được biết đến nhiều hơn, tạo nền tảng thúc đẩy sản xuất hàng hóa và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu,” ông nói.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream trên TikTok từ 19h-22h ngày 17/7, với sự tham gia của Á hậu Thụy Vân trong vai trò KOL cùng đại diện Cục và Trung tâm.

Thông qua hình thức tương tác trực tuyến, khán giả cả nước được khám phá câu chuyện về vùng đất, văn hóa, con người Điện Biên, tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm và mua sắm trực tiếp trên nền tảng số. Đây là điểm nhấn thể hiện định hướng kết hợp giữa trải nghiệm thực tế với thương mại điện tử, góp phần mở rộng kênh tiêu thụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong phân phối.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết chuỗi chương trình được xây dựng nhằm tạo thêm không gian để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại.

“Việc kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và các hoạt động livestream trên nền tảng số không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa thuận tiện hơn mà còn mở ra phương thức kích cầu hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động phân phối,” ông Linh chia sẻ.

Phiên livestream sẽ diễn ra trên nền tảng TikTok từ 19h00 đến 22h00 ngày 17/7. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Sau 8 kỳ tổ chức thành công, “Sức sống hàng Việt” đang từng bước trở thành cầu nối hiệu quả giữa các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng và hệ thống phân phối, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu.

Ông Lý Thanh Tiềm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên, cho biết “Điện Biên phố” là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh trực tiếp giới thiệu sản phẩm đặc trưng đến người tiêu dùng Thủ đô, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Điện Biên.

Theo ông Tiềm, Hà Nội là thị trường tiêu dùng lớn, đồng thời là đầu mối kết nối với các hệ thống phân phối cả nước. Thông qua chương trình, các chủ thể sản xuất Điện Biên có điều kiện gặp gỡ đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối và từng bước đưa sản phẩm vào các kênh tiêu thụ hiện đại./.

Giới thiệu các sản phẩm của xu hướng sản xuất Xanh tại “Sức sống hàng Việt” Các sản phẩm được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” đều có nguồn gốc rõ ràng, chú trọng chất lượng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng Xanh và phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.