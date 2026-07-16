Môi trường đầu tư cải thiện, Quảng Ninh thu hút gần 14.700 tỷ đồng vốn

Với môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện cùng chính sách đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước khi thu hút thành công nguồn vốn đầu tư đạt trên 14.693,26 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đây là kết quả từ những nỗ lực vượt bậc của tỉnh Quảng Ninh trong việc chủ động cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh cấp tỉnh.

Tổng vốn đầu tư thu hút được hơn 14.693 tỷ đồng; bao gồm, cả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư trong nước (DDI).

Nguồn vốn này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực mũi nhọn mà tỉnh đang ưu tiên phát triển. Đó là công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế với các dự án hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu kinh tế Quảng Yên, Khu kinh tế Vân Đồn và các khu công nghiệp trọng điểm tiếp tục thu hút nhà đầu tư thứ cấp nhờ khả năng kết nối liên vùng hoàn hảo.

Cùng với đó là lĩnh vực dịch vụ, du lịch đẳng cấp tiếp tục thu hút các dòng vốn lớn nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế.

Để đạt được kết quả ấn tượng trên, tỉnh đã triển khai quyết liệt hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với phương châm "Hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh," Quảng Ninh chú trọng, tập trung rút ngắn từ 30% đến 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng; đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ nhà đầu tư ngay từ khâu nghiên cứu quy hoạch đến khi dự án đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, việc giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước nhiều năm liên tiếp về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chính là "tấm thẻ căn cước" uy tín, giúp Quảng Ninh tạo dựng niềm tin vững chắc đối với các tập đoàn, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh cam kết tiếp tục hoàn thiện hạ tầng chiến lược, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch và nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng đón nhận thêm các làn sóng đầu tư mới, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội đã đề ra, mức tăng trưởng 13% trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Ánh vừa có chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện khởi công 8 cụm công nghiệp vào ngày 20/8; đồng thời, đôn đốc chủ đầu tư khắc phục khó khăn, huy động tối đa nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công 3 cụm công nghiệp đang triển khai; thực hiện đồng bộ giải pháp thúc đẩy thu hút 42 cụm công nghiệp theo quy hoạch./.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Lấy ngoại lực để làm mạnh nội lực Trong giai đoạn phát triển mới với một tâm thế mới, Việt Nam kiên quyết không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà chủ động lựa chọn, sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra giá trị mới.

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