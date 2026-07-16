Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm logistics quốc tế của miền Bắc

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký Kế hoạch số 265/KH-UBND về phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030.

Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ phát triển dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, kết nối sâu vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng logistics đa phương thức đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với các công trình giao thông chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường sắt liên vận quốc tế, hệ thống cảng thủy nội địa, các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5 và mạng lưới cao tốc, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu đến năm 2030, ngành dịch vụ logistics đóng góp khoảng 4-5% GRDP của tỉnh; tốc độ tăng trưởng đạt 12-15%/năm; tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50-55%, tập trung vào các ngành điện tử và công nghiệp hỗ trợ; giảm chi phí logistics xuống còn 16-18% GRDP của tỉnh.

Tỉnh phấn đấu hoàn thiện đồng bộ hệ thống trung tâm logistics và cảng cạn (ICD) theo quy hoạch; ưu tiên đưa vào khai thác các dự án trọng điểm như Khu cảng cạn và dịch vụ logistics tại phường Võ Cường và xã Tam Đa, Cảng cạn Sen Hồ, Cảng cạn Tân Chi; đồng thời hỗ trợ phát triển Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang trở thành trung tâm logistics hiện đại phục vụ thương mại xuyên biên giới với Trung Quốc.

Bắc Ninh cũng sẽ phát triển mạnh vận tải đa phương thức, khai thác hiệu quả hệ thống 5 tuyến sông lớn với tổng chiều dài khoảng 405 km cùng 52 cảng thủy nội địa theo quy hoạch; kết nối đồng bộ giữa đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60% doanh nghiệp thương mại điện tử sử dụng dịch vụ logistics điện tử (e-logistics); đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ như IoT, Big Data, Blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng; phát triển các trung tâm hoàn tất đơn hàng (Fulfillment Center) phục vụ thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới; từng bước hình thành các mô hình logistics thông minh, dịch vụ logistics 3PL, 4PL và hướng tới 5PL.

Đối với logistics xanh, tỉnh khuyến khích các trung tâm logistics, cảng cạn chuyển đổi sử dụng năng lượng tái tạo, tối ưu hóa hệ thống kho lạnh tiết kiệm năng lượng, giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, từng bước đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) và các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế.

Tỉnh sẽ thu hút các tập đoàn logistics lớn trong và ngoài nước đầu tư trung tâm điều hành, trung tâm logistics hiện đại; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh đổi mới công nghệ quản lý, phát triển startup logistics; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản trị chuỗi cung ứng số và logistics điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về logistics; phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại; phát triển logistics thương mại điện tử và logistics thông minh; thúc đẩy logistics xanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác liên vùng, liên ngành và quốc tế.

Trong đó, tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu logistics dùng chung; phát triển các khu logistics công nghệ cao, kho thông minh, kho lạnh; triển khai mô hình logistics đô thị, giao hàng xanh; kết nối vận tải đa phương thức; thu hút các tập đoàn logistics quốc tế đầu tư, từng bước xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm điều hành logistics quốc tế cốt lõi của khu vực miền Bắc.

Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng logistics, xây dựng cơ sở dữ liệu logistics của tỉnh, đồng thời tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm logistics trung chuyển cấp vùng và quốc tế./.

Quy hoạch Bắc Ninh thành đô thị loại I, trung tâm công nghệ cao và đổi mới sáng tạo Quy hoạch định hướng phát triển Bắc Ninh là đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng và động lực phát triển quan trọng của vùng đô thị Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng.