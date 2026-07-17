Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về các đề án của Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về các đề án, dự án của Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: Đề án Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đề án Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á; Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

"Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo" là đề án trọng tâm, giữ vai trò định hướng chiến lược tổng thể cho toàn bộ quá trình phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

"Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á" là đề án triển khai nhằm cụ thể hóa các định hướng, chiến lược trong giai đoạn đầu của lộ trình, đến năm 2030, với trọng tâm là nâng cao chất lượng học thuật và xác lập vị thế xếp hạng quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030 đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á. Mục tiêu này là cột mốc trung gian, tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu dài hạn của Đề án "Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo."

Triển khai Quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án 1907), Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, trong đó gồm 21 dự án thành phần, chia làm 3 giai đoạn chính.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy đã báo cáo về tình hình triển khai các đề án, dự án nêu trên và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ... đã thảo luận, đóng góp ý kiến.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc bàn bạc, triển khai các đề án, dự án của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về các đề án của Đại học Quốc gia Hà Nội và Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Về Đề án "Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á," theo đó phấn đấu vào top 100 đại học hàng đầu châu Á đến năm 2030, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, góp ý kỹ về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của đề án theo tinh thần "6 rõ," bảo đảm tính khả thi, không trùng lắp với các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan đến Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ Tài chính nghiên cứu, cho ý kiến cụ thể về cơ cấu vốn, tổng nhu cầu vốn của đề án và các vấn đề liên quan đến cơ chế tài chính để triển khai đề án.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rà soát kỹ và có ý kiến cụ thể về vai trò của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đặt hàng nghiên cứu. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia tiếp thu, hoàn thiện Đề án, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 25/7.

Đối với Đề án "Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo," Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đây là đề án có tính chất rất quan trọng về chính trị, chiến lược và yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, góp ý đối với dự thảo đề án do Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng.

Đại học Quốc gia Hà Nội ưu tiên tập trung nguồn lực, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan, khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án.

Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, cân đối, bố trí vốn để triển khai nhưng Đại học Quốc gia Hà Nội phải cam kết giải ngân đúng quy định và bảo đảm tiến độ./.

Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 175 châu Á trong Bảng xếp hạng Webometrics Theo Bảng xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2026 vừa được công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt vị trí 175 châu Á và 756 thế giới.